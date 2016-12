Ban lesa e guianan con pa uza klap prome cu laga un mucha tira esaki

Specialmente pa nos muchanan nos tin cu lesa bon e guia of instruccionnan cu tin pa loke ta tiramento di klapchi, pa asina preveni accidente pa nos muchanan. Hopi a keda marca den nan bida door di a perde wowo of dede segun Jurette Maduro-Croes, vocero di Departamento di salubridad Publico.

Na momento cu mayornan cumpra klapchi pa nan yiu, ta bon pa supervisa e muchanan tambe na momento cu nan ta tira esakinan. Pa loke ta hendenan grandi, no ta conseha nan pa uza alcohol y tira klapchi. Na momento cu ta bou di substancia di alcohol, e persona ta bira mas lento y e actonan ya no ta responsabel mas. Manera ya indica ta conseha pa no uza alcohol y klapchi.

Supervisa e muchanan semper, tene bista riba nan y na momento cu sufri un accidente, semper purba di tene contacto cu experto den explosivo Rubin Ponson di DOW. Hunto cun’e Departamento di Salubridad Publico ta purba di tur aña haci investigacion riba personanan cu ta haya kemadura. Ta purba di contact e personanan aki pa sa precies kico a bay robes, si tabata e klapchi of e persona mes no a tuma precaucion suficiente. Esaki ta haci’e pa tin un bista riba e klapchinan cu ta drenta Aruba y cuanan por ta peligroso y cuanan tin cu kita for di riba mercado, segun Maduro-Croes.