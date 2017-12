Ban come consciente fin di aña

Den un entrevista cu dokter Wilmar Salazar, di Departamento di Salud Publico ta bisa ta bon pa nos sa kico nos ta come specialmente den fin di aña.

Si bo ta laga un cuminda durante cierto tempo afo, e posibilidad di contamina cu bacterianan of cu algun otro microorganismo ta presente. Mester tene cuenta cu esey, ora e ta den frigidaire, ora di sak’e, come den un tempo prudencial, di 20 pa 30 minuut. Y come menos vet.

Esaki, segun e dokter, ta algo dificil, pero mester haci’e. No ta solamente malesanan door di cuminda contamina, pero mester tene cuenta cu malesanan cronico. Un presion halto, problema di sangramento celebral, ataca di curason. Tene esaki na consideracion y no bebe hopi alcohol, pero haci esaki den un modo modera. Corda cu durante e tempo ey, tin hopi accidente di trafico. Asina ta, percura pa no bebe ora cu ta core auto.

Pa loke ta cuminda, ora cu tin brote, no tipico di Departamento di Salud Publico, ta hopi importante pa malesa contagioso y pa Departamento di Higiena. Importante ta notificacion. SI hospital ta wak cu frecuentemente hende nan ta bira malo pa motibo di cierto cuminda. E ora ann mester laga e Departamento di Malesa Contagioso, haci investigacion di cual ta e cuminda cu a causa esaki. Sin no tin notificacion, Departamento di Salud Publico seccion di Malesa Contagioso no por actua lihe, segun Dr. Salazar. Esaki ta pa evita cu mas hende ta bira malo.

Mester tene na cuenta, cu intoxicacion cu cuminda, tambe por resulta fatal.