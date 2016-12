Ban celebra e conteo final cu e elenco di Power FM, diasabra 31 di December riba Power Square

Hunto cu Power TV, Power FM lo bay tin su conteo final cu e King of the Air, Ruben “Scorpio” Garcia. Lo bay tin live performance di D’licious, artista revelacion di aña Zyon, e angelnan di Provoke, Mama Mia, como banda di aña, Buleria, e dande en bibo cu Robert Maduro, e impacto di aña Ataniro hunto cu Stephanie y un sin fin di artistanan mas cu lo bay haci nan presentacion durante e conteo mas grandi di aña na Power FM hunto cu su elenco riba Power Square na Piedra Plat, cu un bar y cushina bon surti, diasabra, dia 31 di December, for di 6’or di atardi. Ban habri 2017 en grande, celebrando hunto cu Power FM y Power TV.