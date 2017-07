Balor di Aduana ta basa ariba ley

Ningun balor di Aduana ta mesun cos, a pesar di loke hende ta kere. Tur cos ta bay a base di e ley y kico bo ta trece di afo, segun Sr. Jason Schmidt.

Tur balor ta un calculacion cu ta wordo haci via CIF (Cost Insurance Freight) of e otro maneranan cu tin. E ta un cuestion di cuanto e producto a costa pa yega Aruba, ki producto e ta, cuanto porcentahe e ta, sea ta 12, 6, 3 of e ta paga 22%. Nunca e balor di Aduana ta mescos, e ta un calculacion dependiendo e producto.

Sr. Schmidt a duna como ehempel, cu un aparto electronico ta paga 12% y paña ta paga 6%. Ta recomendabel pa tur hende cu kier trece producto di afo, pa nan evalua. Tin biaha e por sali mas caro, cu si a cumpra e producto localmente. Letterlijk lo mester bay wak cu cual compania lo bo mester bestel, cuanto nan ta cobra pa cube. Tin cierto compania ta haci negoshi cu companianan afo, pa cual bo por haya un miho prijs.

Si bo no a sigura bo producto cu bo a trece di afo, Aduana ta cobra 1.5% di e seguro, di e gasto y e freight, tur esaki ta suma e balor di loke Aduana ta cobra. Aduana ta duna maximo 3% di descuento, aunke cu bo a cumpra e producto na un bon prijs. Bo invoerrechten so ta bay subi un poco, door cu a cumpr’e na descuento. Tin ora no ta haci un diferencia mucho grandi, tur cos ta depende di e producto cu ta cumpra, segun Sr. Jason Schmidt, Hoofd Commies di Cuerpo di Aduana.