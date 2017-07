Balashi Premuim ta knock out Spuiters

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a continua riba veld di Dragon Hitters na Baracadera. Den categoría AA masculino e tremendo campeonato oficial di Aruba Softball Bond a sacudi veld di Dragon Hitters cu dos tremendo partido. Balashi Premuim cu nan pitcher estrea creciendo esta Jean Carlo Gomez a domina e equipo di Spuiters por completo silenciando nan bate na solamente 2 hit pa knock out e fuerte equipo di Spuiters cu score di 11-1. Balashi premuim 11 careda, 11 hit, 0 error. Spuiters 1 careda, 2 hit, 3 error. Henk Arnold himself ta bay cas cu e derota recibiendo relevo di Gilward Wester den di 5 inning kende a wordo releva pa Angelo Arnold den di 6 inning. Miho bateadornan pa Balashi Premuim ta Filbert Thiel 4-3, Djurwin Croes y Marc Danies di 4-2, Sando Geerman di 3-2, Josmar Thiel di 2-1. Pa Spuiters e unico dos imparabelnan a wordo bati pa Deon Peterson y Gilward Wester kendenan a bay di 2-1. Spuiters sinembargo manera e cancion di e famoso artista Luis Fonsi “ No me doy por vencido” ta reacciona den di dos wega y ta logra kita un wega di Balashi Premuim ganando esaki 7-3 tras di un tremendo actuacion di Angelo Arnold cu a bay henter e wega. Jorge Sanatana di Balashi Premuim ta resulta pitcher perdedor. Spuiters 7 careda, 7 hit, 3 error. Balashi Premuim 3 careda, 7 hit, 2 error. Mihor bateadornan pa Spuiters ta Deyon Peterson 4-2, Gerson Croes 2-1, Gilward Wester, Walfrido Wester y Arsan Wester tur a bay di 3-1. Pa Balashi Premuim a destaca na plato Marc Danies 3-3, Ayrton Falcon 2-1, Filbert Thiel 3-2, Egimar lampe di 3-1. Weganan di campeonato oficial di Aruba Softball Bond ta continua henter siman binidero. Dialuna 17 di Juli den categoría AA Pizza Hut Monsters vs Piratas, Diamars 18 Juli Macuarima Indians vs Royal Power, Diaranson 19 Juli Piratas vs Balashi Premuim, Diahuebs 20 Juli Spuiters vs Pizza Hut Monsters, Diabierna 21 di Juli Piratas vs Macuarima Indians tur e weganan aki lo ta double header riba veld di Dragon Hitters. Tambe Diabierna 21 di Juli Balashi Premuim lo enfrenta Royal Power na veld di Flatstone. Pues campeonato ta den pleno rotación cu mas di 10 wega den e siman aki. Softball @ “full force”.