Baby horta 18 aña pasa haya cu bida na South Carolina

Un baby mucha muhe, horta tempo cu e tabata recien naci for di un hospital na Florida, a wordo haya cu bida, 18 aña despues na South Carolina, Merca.

Kamiyah Mobley, kende a wordo horta na Juli 1998, a wordo haya na bida despues cu autoridadnan a ricibi un tip.

Autoridadnan na , South Carolina, a aresta Gloria Williams di 51 aña, en conexion cu e robo.

Sra. Mobley tabata bibando bou di un otro nomber, y semper a kere cu Sra. Williams tabata su mama. Famia biologico di e victima a wordo poni na altura di e bon noticia.

A base di testnan di DNA Kamiyah Mobley su identidad a keda confirma.

Autoridadnan a actua basa ariba mas di 2.500 tip cu nan a ricibi desde cu e baby a wordo horta, 18 aña pasa. E tip di oro cu finalmente a habri e caso for di otro tabata un tip cu nan a ricibi aña pasa riba @MissingKids.

E website tabata mustra e imagennan saca tempo di tempo di secuestro hunto cu un potret di Sra. Williams, kende a wordo aresta na su cas diabierna.

E baby tabata tin solamente 8 ora di naci, na momento cu el a wordo secuestra pa un señora cu tabata laga pasa comosifuera e tabata un trahado social di University Medical Center, awo conoci como UF Health Jacksonville.

E muhe bisa Shanara, mama di Kamiyah, cu su yiu tabata tin keintura y cu e lo mester wordo samina. El a bay cu e baby for di e camber y a disparce.

A pesar cu e famia biologico a wordo poni na altura di e descubrimento y cu nan tabata super contento, autoridadnan a bisa cu ta keda na e victima na con e contacto cu e famia lo wordo tuma luga, ya cu e victima aworaki ta un adulto.