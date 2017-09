Baby haya morto den baki di mata na Rotterdam a wordo dera

ROTTERDAM, Hulanda- Na cuminsamento di Augustus un señora a haya un baby den un baki di mata na Rotterdam. Despues cu e curpa a wordo laga liber a bay over na entierro di e criatura. Sin un nomber.

“Tur hende merece un ultimo luga di sosiego. Na e ceremonia tabata tin mas o menos 10 persona presente, entre nan, e señora cu a haya e criatura”.

“Ta un caso hopi excepcional pa dera un criatura sin un nomber. Ta un caso tristo cu nunca nos lo no lubida”, segun vocero di polis Sandra van der Hoogt. “Pero tur e investigacion necesario a ser haci. Su curpa a wordo luga liber. Awo e criatura merece un luga trankil di sosiego”.

Durante e ceremonia di despedida na e Zuiderbegraafplaats tabata tin cerca di 10 persona presente, entrenan concejal Hugo de Jonge, algun recherche, bisiñanan y e señora cu a haya e criatura. Gemeente a zorg pa e ceremonia di despedida.

E criatura tabata un baby full forma di mas o menos 38 of 39 siman, y tabata tin ya casi 6 dia morto ora cu el a wordo encontra.

Ainda tin hopi pregunta sin contesta. Ainda no ta cla ken ta e mama. “Nos a haya 63 yamada, pero ainda nos no a haya e tip di oro”, segun vocero policial Van der Hoogt. Causa di morto tampoco ta conoci.

Testnan di DNA haci ariba e curpa ta demostra cu e mama ta un persona di descendencia Asiatico.

