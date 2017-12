Baby di un aña victima di candela

NEW YORK, Merca- Diesdos persona a muri, entre nan un mucha di un aña y cuatro mas ta den estado critico. Nan tabata victimanan den e pio candela den e ciudad di New York, desde 1990. E candela a caba cu e interior di un edificio di apartamento den e districto di The Bronx, den e zona conoci como “Little Italy”.

E cifra di fayecidonan por aumenta debi na e gravedad di e heridonan y tambe debi na e hecho cu ainda ta buscando personanan den e apartamento.

“Varios ta e habitantenan cu a muri den e diferente pisonan y nan edad ta varia for di un aña te cu 50 aña”, e hefe di Bomberto di New York, Daniel Nigo a bisa, y el a agrega cu e “tragedia aki, sin duda, ta historico debi na su amplitud”.

Alcalde di New York, Bill de Blasio cu a dirigi su mes pa e luga, a señala cu ta trata di e pio candela di e ciudad, den un kwart siglo.

E candela a cuminsa pa causanan desconoci poco prome cu 7 or di anochi, hora di New York, den e piso abao di un edificio di cinco piso.

E candela a extende rapidamente pa e otro cuatro pisonan di e edificio y su 25 apartamentonan.

Bomberonan a yega na e luga tres minuut despues cu e candela a cuminsa y a logra pag’e dos hora despues. Cerca di 170 bombero a logra rescata un decena di persona cu bida.

Varios medio di comunicacion Mericano a raporta cu dos di e fayecidonan a wordo haya den un badkuip yena cu awa, unda cu ta parce cu nan a purba di proteha nan mes di e candela.

Den e zona ta biba hopi famia di origen Latino aunke cu den e edificio tabata biba tambe inmigrantenan di descendencia Africano y Afrocaribense.

