Baby di 7 dia a fayece den brasa di mama

Willemstad Curacao: Djamars 15 di ougùstùs 2017, alrededor di 13.55 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya polisial na un kas den área di Punda pa un insidente. Na yegada di e patruya nan a topa den e balkon di e kas algun persona i un mama ku su baby di shete (7) dia den su brasa, ku no ta duna señal di bida. Ambulans ku a yega na e sitio no por a hasi nada mas pa e baby. Dòkter a konstatá morto di e baby Edwin Fernandes Tavarez nasé na Kòrsou 8 di ougùstùs 2017.

Motibu di fayesimentu di e baby aki ta deskonosí.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida di e baby pa mas investigashon.