Baby cu a nace cu Sirenomelia ta muri algun hora despues

NEW DELHI, India- Un mama hoben a duna luz na e di cinco “baby sirena” na mundo. Pero e criatura a muri algun hora despues. Muskura Bibi, di 23 aña, a asombra e dokternan despues cu el a duna luz na un baby cu e sindrome di Sirena, of Sirenomelia, un infeccion cu ta causa deformidad fisico.

E baby aki, di cual no por detecta su sexo, debi na su pianan fusiona, tabata e di dos naci cu Sirenomelia na Inda, segun Daily Mirror.

Pero dokternan no por a tene na bida y el a muri cuater hora despues di a nace.

“Nunca antes mi a wak un baby asina. Esaki ta e prome caso di Sirenomelia den e estado aki y e di dos den e pais”, dokter Sudip Saha, specialista infantil den Hospital Chittaranjan Deva Sadan na Calcuta, a splica.

El a agrega: “E baby tabata tin un formacion normal den e parti superior di e curpa, pero bou di su cintura su pianan a fusiona. E parti inferior no a desaroya completamente”.

Fuente: https://www.infobae.com