AZV ta introduci cambionan pa acompañantenan social door di kehonan ricibi

AZV a bin cu introduccion di un cambio, hustamemte door di abusonan di acompañantenan social. Manera ta conoci, for di introduccion di AZV tabata tin un compensacion financiero di AZV pa loke ta e acompañantenan cu ta bay den exterior. Sra. Solange Tchong, PR di AZV ta splica.



E aporte financiero cu AZV tabata duna, si e no ta interna, e ta keda den hotel. E compensacion tabata di 20 dollar pa estadia. Esaki ta pa cuminda y bebida cu bo ta cumpra. Esaki no ta un derecho, den medionan di prensa y social media cu hendenan ta bisa cu e no ta derecho. E ta derecho riba tratamento den exterior y no un aporte financiero. AZV a hink’e den su maneho pa facilita e pashentnan y nan acompañante social, door di tene consideracion pa cu esaki.



Na final di 2016, AZV introduci e uzo di vouchers, na balor di $ 20,- paso ta depende tambe di ki koers AZV palabra cu e clinica den exterior. Pero di awo padilanti tur pashent cu sali cu AZV pa tratamento den exterior, lo traha cu vouchers. Enbes di ricibi e compensacion den placa, awor lo haya den forma di coupon y cu esey bo por come den e restaurantnan cu ta rond di e clinica.



AZV ta kere cu esaki ta un bon solucion, ya cu tabata tin demasiado clinica pa cu e compensacion financiero. Ultimo 2 anjana tabata tin demasiado keho, ya cu e acompañante social ta kere cu e ta un derecho y nan ta keda exigi pa nan cuminda. AZV tabata tin acompañanten social cu tabata uza e placa pa cumpra productonan pa nan higiena personal of otro cosnan cu e not a destina p’e.



Esaki ta un situacion lamentabel, ya cu ta for di 2001 esaki ta bin ta funciona asina. Pero di awo padilanti, ora AZV manda un pashent afo e lo haya su tratamento y e acompañante lo haya e vouchernan pa come den hospital of den restaurantnan cu AZV tin contracto cu nan.

Ya no ta bay duna placa cash ya cu e tabata duna demasiado trabao administrativo y tin hopi abuso. AZV ta haya hopi keho for di International Department di e Clinica y tambe kehonan na balie, pasobra tin hende ta kere di exigi e derecho.

Si tin cierto palabracionan cu e clinica nan pero aworaki lo bay over na e cambionan aki. E mester ta duidelijk, cu e suma tabata un aporte, e no tabata cubri tur cos tampoco. Ley di AZV ta dunabo derecho riba e operacion cu e pashent ta bay haci.