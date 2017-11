AZV ta cumpli cu decision di hues den caso di baby Lunah

Den e caso sumario cu e mayornan di baby Lunah Rijksen a entama contra AZV, hues a dicidi awe 29 di November 2017, cu AZV mester cubri e gastonan di e tratamento pa baby Lunah manera e ta wordo indica door di Children’s Hospital Utah na Merca.

Entre tanto, AZV a tuma contacto cu e hospital pa regla esaki mas pronto cu ta posibel.

Den ley di AZV (articulo 11) ta stipula cu un asegurado tin derecho riba cuido medico specialisa segun cu ta ‘comun y coriente’ dentro di dicho specialisacion.

Den e caso di baby Lunah

AZV a busca diferente conseho di expertonan medico for di Hulanda, Colombia y Merca.

A base di e recomendacion, unda e expertonan ta indica cu e tratamento pidi no ta ‘comun y coriente’ den casonan manera di baby Lunah, AZV a nenga e peticion di e mayornan. Contra e decision aki, e mayornan di baby Lunah a apela e decision di AZV via LAR (Landsverordening Administratieve Rechtspraak). LAR a declara e peticion infunda y a mantene e decision di AZV.

Contra e decision di LAR, e mayornan a apela awor na e Tribunal (Corte) di Prome Instante.

Caso sumario: medida temporal

Pendiente e tratamento di e apelacion den Corte di Prome Instante (‘un bodemprocedure’), cual lo wordo trata den januari 2018, y cu e fin pa ordena AZV pa cubri e tratamentonan concerni, e mayornan a apela pa un medida temporal (un decision temporal) pa medio di un caso sumario (‘kort geding’) den Corte di Prome Instante.

E hues den e caso sumario no a duna un veredicto tocante e pregunta si AZV a atende e caso di baby Lunah corecto of no. Segun e hues, un ‘kortgeding’ no ta e medio adecuado pa duna un veredicto (contesta) riba e pregunta ey. Pa esey a referi na e bodemprocedure. E hues a considera cu na e momento aki e interes di baby Lunah ta pisa mas cu esun di AZV, mirando cu su decision no ta irreversibel pa AZV. Si en caso resulta den e bodemprocedure cu AZV a tuma un decision corecto, ainda AZV por recupera e gastonan bek cerca e mayornan di baby Lunah.

Forsa y exito

Entre tanto AZV ta desea baby Lunah y su mayornan hopi forsa y tur clase di exito cu e operacion.