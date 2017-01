AZV lo trece cambio pa pashent y acompañante dor di mal comportacion den exterior

Debi na mal comportacion di pashent y esunnan cu ta biaha cun’e AZV lo trece cambio den 2017. AZV for di inicio na 2001, ta facilita cu ora un pashent haya aprobacion pa AZV pa e por bay afo pa tratamento medico, AZV ta facilita pashent hiba acompañante social.



Un acompañante social t’ey pa guia e pashent, pa yuda e pashent den cierto decisionnan pa duna e apoyo moral na momento cu e ta pasando den situacion dificil. Ora di bay afo pa un operacion, e no ta facil. E pashent ta preocupa y nervioso, kico tur lo por sosode. Esaki ta haci cu for di punto di salida humanitario, teniendo cuenta cu e situacion ta uno preocupante, ora ta papia di malesa semper a permiti, den mayoria caso den casonan di operacion of pashentnan di cancer cu mester haya nan radioterapia of kimoterapia, ta permiti un acompañante social keda cu e pashent durante e tratamento ta wordo duna.



E ultimo dos añanan, for di 2014 pa 2015 AZV a ripara cambionan den comportacion di acompañante social y hasta den comportacion di pashent. AZV ta haya reclamo for di Colombia, Hulanda of Corsou, cu ta manda bisa AZV cu nos hendenan a comporta nan mes malo.

Kico AZV ta compronde bou di mal comportacion? Un ehempel, tin acompañantenan social ta biaha cu e pashent, y esaki ta sosode mayoria biaha na Colombia, cu kehonan ta yega cu e pashentnan ta wordo interna y despues e acompañante social ta perde. AZV no por drenta den contacto cu e acompañante.

Tin biaha e acompañante ta gewoon biaha pa e pasashi gratis. Un otro ehempel di mal comportacion, e acompañante ta yega bishita pashent bou influencia di alcohol. Tin biaha nan ta papia malo cu e dokternan, na un manera no decente y faltando respet pa e dokternan.

AZV ta lamenta esaki hopi mes, ya cu nan ta purba di acomoda e pashentnan, pero ta bon pa cada pashent cuminsa analisa bon ken e ta hiba como acompañante social.

Un biaha mas, e acompañante social t’ey pa yuda e pashent, e mester ta eynan pa yud’e cu e parti medico, yud’e tuma decision. Por ehempel, e pashent ta haya noticia cu lo mester amputa un pia, kico ta e rol di acompañante den un situacion asina. Tin casonan caminda cosnan ta escala y bay for di man, cu esaki ta trece consecuencia cun’e.

Antes AZV no tabata tin manera pa tuma sancion, pero na 2017 si esaki lo tuma luga. Un di nan ta cu si e acompañante no ta comporta su mes, cu p.e. na varios ocasion e acompañante ta yega bou influencia di alcohol cerca e dokter ora ta bay papia cu pashent pa splica e tratamento. Si AZV sigui haya e reclamo, e ora lo stop e parti di e acompañante social y lo trece e acompañante bek y lo percura pa un otro solucion e ora. AZV lo regla pa un verpleegster di e clinica mes tuma e rol di acompañante. Esakinan ta ehempelnan di medidanan cu AZV por tuma.

Pero pa pashent, tin ora por tin e comportacion malo, pero esey tin di haber door cu e tin dolor of e tin extra preocupacion pa cu su malesa. Esey hopi biaha ta laga e guia den man di e dokternan mes.

Pero loke ta e parti di acompañante social, esey ta alarmante. Tur esunnan cu no ta tene nan mes na e reglanan di e clinica y di bon comportacion, cu ta algo cu ta sali for di educacion haya na cas, cu mester tene respet pa e profesionalnan medico cu na e momento nan ey ta yudando Aruba.