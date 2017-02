AZV lo ta mas stricto cu esnan cu ta biaha como acompañante cu pashent

Na Colombia mes ta lamenta e tipo di expresionnan cu a wordo haci pa cu e critica cu a sali den algun medio di comunicacion, segun Sr. Ringeling.

Door di noticianan cu ta sali na Aruba, Colombia ta invita Aruba (AZV) pa bin inspecciona e calidad di e hotelnan. E hotelnan ta di bon calidad y esey ta loke AZV ta haci.

E voucher a keda introduci algun siman pasa y ainda mester wordo evalua. Ta mucho trempan pa bisa si e ta funciona si of no, cu si lo stop cun’e o sigui cun’e. Lo purba na invita e personanan cu tin critica riba e facilidadnan cu tin na Cali, Colombia, pa nan bin pa un combersacion pa asina wak kico ta e problema y con lo soluciona esey.

Tin kehonan ta drenta na AZV, caminda cu e pashent y/ of su acompañante ta reclama cu no por come 30 dia largo na e mes un luga, pa cual aki Sr. Ringeling, director di AZV ta splica.

A pone hopi enfasis riba e hecho, cu un acompañante ta bay pa compaña un pashent, y no cu vakantie. Si e luga ey tur e 30 dia ta sirbi e mesun plato, pero esey no ta e caso. Unda cu nan por come, ta den e cantina di e hospital of den e restaurant di Bela Nova Hotel. Si mester come den e hotel, of den e hospital, pa 30 dia largo, e persona ta haya un plata sumamente varia.

Tin hopi kehonan riba e acompañante, cu no ta keda y cumpli cu e responsabilidad pa loke el a bay haci cu e pashent. Ta trata aki di un minoria, pero cu tin su impacto riba e nomber di Aruba y di e pashentnan di Aruba. Lo bay pone mas atencion, na ken ta bay como acompañante di e pashent. Lo informa nan mas miho, di loke ta haciendo actualmente. Tambe lo bay actua mas stricto, si AZV mester haya sa cu e persona no ta cumpli cu su responsabilidad, lo por stop su estadia na Colombia, como acompañante.

Loke AZV ta haciendo aworaki, ta hibando un combersacion cu un Arubiano, biba na Colombia, riba instruccion di AZV, si e por fungi como intermediador, entre e pashentnan y e hospital of otro facilidadnan cu tin eynan.

Mayoria di e verwijzingennan , ta mustra cu no ta necesario pa bay cu un profesional medico of un verpleegster. Si mester cuminsa manda profesionalnan medico hunto cu e pashent, esey lo sali AZV mucho caro. Sr. Ango Ringeling ta enfatisa, cu ta solamente un minoria ta esunnan cu no ta cumpli cu e responsabilidad cu nan tin cu e pashent na Colombia.