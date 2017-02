AZV a introduci e sistema di voucher pa asina tin un miho riba gastonan den exterior

Sr. Anco Ringeling, Director di AZV a splica mas di kico tabata e meta di trece e ticket di cuminda y ticket di transporte pa esun cu ta compania e pashent.

Tabata tin hopi comentario riba medionan social y cierto medionan di comunicacion, tocante e voucher cu AZV a introduci. Esaki ta manera un bon, cu ta duna derecho ariba un cuminda, y tambe e transportacion entre hospital y e hotel, y vice versa.

Ta bon pa hinca e contexto, di mandamento afo di pashentnan. E pashent, tin derecho ariba tratamento den exterior si a constata cu e ta medicamente necesario y cu no por haci e tratamento na Aruba. Asina e pashent ta wordo manda afo. Tur pashent ta bay cu un acompañante no ta derecho di pashent.

Ley no ta obliga AZV di manda un acompañante cu e pashent. Esey ta un maneho cu AZV a introduci como cu AZV ta kere cu e lo por yuda e pashent si e pashent ta eynan. Pa e tin un sosten moral, pero e no ta un derecho cu ta hancra den e ley.

Un otro ehempel cu Sr. Ringeling a trece dilanti, na Bonaire, cu ta cay directamente bou di Hulanda, nan sistema di acompañante pa e pashent, ta mas limita cu na Aruba. Na Bonaire, pashentnan cu ta riba 70 aña of un mucha te cierto edad, tin derecho riba un acompañante. Otro hende, otro pashent cu mester bay afo, no ta hay’e.

Na Bonaire, nan cuido medico ta hopi mas limite. Nan no tin hopi specialisacion. Dus mayoria biaha, nan ta manda e pashentnan afo y mayoria di e pashentnan aki, no ta haya acompañante.

AZV a introduci e sistema di voucher, mirando cu tin mas di mil pashent cu ta wordo manda afo anualmente y e administracion cu ta bay cu e daggeld vergoeding, ya cu pa dia nan ta haya un cierto compensacion di un suma standard di $20,- pa dia.

Pa administra tur e daggeld vergoeding, esey ta basta intensivo. P’esey a haya e hospital nan pa traha hunto cu AZV, dus pa duna e daggeld vergoeding of e voucher pa asina e personanan por come y tambe haya transportacion pa hotel, si e pashent no ta interna.

Locual cu ta wordo paga na hospital pa e servicio, ta hopi transparant. AZV no ta bay paga un suma exagera pa e servicio aki. Regularmente, ta haci un bishita di rigor na e hospital y tambe e facilidad logistico, e hotel y e cuminda di e hotel.

Tin dos comentario cu ta resalta riba e introduccion di e voucher, caminda ta wordo bisa cu e voucher no ta cubri tur e gastonan y tambe comentario riba e calidad di e facilidadnan, Sr.Ringeling a remarca.