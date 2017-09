AZV buscando solucion pa pashentnan na Colombia door di welga di Avianca

AZV a wordo notifica diabierna 22 di September, door di Avianca mes cu lo tin varios vuelo, vooral e trayecto AUA- BOG-AUA lo bay tin diferente cancelacion. Sra. Solange Tchong, vocero di AZV ta splica mas di esaki.

Manera ya ta conoci cu AZV tin un par di aña caba cu e ta traha cu Avianca cu ta transporta pashentnan di AZV pa Colombia. Esaki a trece pa AZV un situacion hopi dificil. Pa motibo cu tin varios cliente, e gran mayoria toch, mas o menos 10 pa 15 te cu maximo 20 pashent pa siman ta sali pa Colombia. Esaki kiermen cu dor di e situacion mester a busca un solucion rapido. Mester a charter un avion pa e casonan di mas urgencia.

Aworaki AZV ta buscando un solucion y ta wak pa charter un otro avion, tanto pa trece pashent for di Colombia y transporta shete pashent y nan acompañante social pa Colombia. E ta un situacion fastioso, y ta prome biaha den historia di AZV cu esaki ta pasa.

Diabierna a reevalua e casonan y esunnan di mas serio, di mas urgencia AZV a percura pa nan a haya solucion. Ya AZV tin su lista pa wak e casonan cu tin. Tambe AZV ta haci un distincion entre casonan urgente via Air Ambulance y tambe casonan urgente via vuelonan comercial. E grupo ey ta e grupo cu lo bolbe wordo reevalua pa wak cualnan ta den condicion, unda ta bisa tin cambio den situacion, pa duna prioridad. Y e otro grupo ta esunnan cu mester di cuido, pero no ta urgente, lo mester warda.

Sra. Tchong a bisa cu AZV ta pendiente di un confirmacion cu tin un compania pa trece algun pashent y na mes momento cu ta trece, lo laga sali tambe di biaha. Manera cu e situacion a surgi AZV a percura pa toch tuma datonan di pashentnan of acompañante social cu a comunica cu AZV, paso mas cu claro Aseguradonan cu ta wardando na Colombia pa bin bek tambe.

AZV ta depende di cuanto luga tin den clinicanan di Colombia y Sra. Tchong ta kere cu si lo bin un solucion. Si na dado momento surgi e situacion unda cu mester busca otro charternan, AZV lo haci esaki.

Mirando e situacion, door cu e ta un welga hopi grandi, cu a causa cu pa Colombia e ta forma un problema caba, ainda no a dicidi cual aerolinea nan lo bay depende di dje. Pa kies un otro ruta, mester wak e condicion di e pashent.

AZV a manda un pashent Colombia, via un otro ruta, via Panama. E pashent a wordo evalua door di e comision y den e caso aki por a tuma e riesgo. AZV ta hopi cauteloso y ta pidi pa comprension, pero nan no tabata tin niun manera pa premira esaki. Esey a trece un otro situacion. Pero nan ta buscando si un otro solucion, segun Sra. Solange Tchong, vocero di AZV.