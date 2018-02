Azeta di coco por reduci e cantidad di placa den e djentenan y elimina bacteria

Con esaki ta funciona? E ta un truco basta simpel. Bo ta coy un cuchara di azeta di coco y bo ta hawa bo boca pa algun minuut tur dia prome cu desayuno. E por zona horibe, pero e ta hopi util. E azeta por reduci e cantidad di placa den e djentenan y elimina bacteria sin daña e djentenan of encia.

Lo bo obtene e mihor resultadonan si mantene e azeta den bo boca durante 15-20 minuut. E sabor no ta asina agradabel y probablemente e lo por molestiabo na principio, pero mester practica esaki cu e fin di obtene e resultadonan. Como solucion, pa mehora e consistencia di esaki, algun persona ta agrega azetanan esencial manera azeta esencial di menta, di cane, di clabo dushi of cualkier otro.

Ta wordo demostra cu azeta di coco tin e poder di elimina e nicotina y mata tur bacteria den boca. Sinembargo, cu e uzo a largo plazo di e azeta di coco, bo tambe por deshaci di e mal aliento y tambe reduci e iritacionnan di encia.

E beneficionan di salud di e hawamento cu azeta vegetal ta increibel. Hopi hende ta testigo di su beneficionan y awo abo tambe por saca probecho.

3 beneficio di hawa cu azeta di coco (Oil Pulling)

Aki tin un lista di 3 increibel beneficio di hawa cu azeta vegetal (oil pulling).

– E ta reduci mal aliento (Halitosis)

Cu frecuencia causa pa e residuo y gasnan produci pa e bacterianan den boca, mal aliento por ta un problema social bergonsoso. Si bo elimina e bacterianan den bo boca por medio di hawa cu azeta di coco, bo por reduci of elimina e mal aliento.

– Preveni malesanan di encia y boca

Manera caries, gingivitis y encianan sangriento. Gingivitis ta inflamacion di encia y ta sosode ora cu e sistema inmuun cuminsa atac e bacterianan den e placa. E caries tambe ta wordo causa pa residuonan di bacteria y su concentracion por wordo alivia facilmente cu e hawamento cu azeta di coco.

– Haci bo djentenan blanco

Bo tabata sa cu e stripsnan pa haci djente blanco, ta contene bleach, fluoruro, tar, aspartarme, aluminium y benceno? Un pakete di substancianan toxico. E hawamento cu azeta di coco por yudabo haci bo djentenan blanco, casi di forma instantaneo, sin kimico ni efectonan secundario cu por perhudica bo salud. Den solamente un siman lo bo nota un sonrisa mas briyante, encianan mas saludabel y un agradabel lenga roos.

Fuente: http://www.cuidadosdetusalud.com/

