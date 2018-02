Awor tin vuelo directo for di Aruba pa Santo Domingo

E compania Sky high aviation services Dominicana ta cla pa brinda su servicio pa vuelo directo di Aruba pa Santo Domingo y visa versa. Un vuelo dos biaha pa siman tanto diaranson y diadomingo. E vuelo ta sali for di Sto Domingo 8 or mainta y ta yega Aruba pasa di 10’or debi cu e ta un vuelo di por lo menos 1 ora y 20 minuut. Y e vuelo ta sali for di Aruba pa 12:30pm y pa 2 or atardi ta yega Sto Domingo. E ta un avion di por lo menos 19 pasahero actualmente. Por hiba un maleta di 23 kg y di man ta por lo menos 7 Kg. Pa maart lo conoce un avion di 30 pasahero y casi fin di aña un di 50 pasahero. Pasashi ta 499 $ e impuestonan no ta inclui.

Por yama Go Travel situa na Tanki Leendert na 5942700 y cumpra bo pasahi. y esnan na Republica Domincana or yama na 8095914412

Comments

comments