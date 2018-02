Awor CAFT ta mira cu e situacion financiero di Aruba pa 2017 ta preocupante

Segun expectativa lo cera aña 2017 cu un deficit financiero di 3,1% di e PNB. Di conformidad cu e Ordenansa Nacional tocante supervision financiero temporal di Aruba (LAft) un deficit financiero di 0,5% di e PNB ta permitibel. Pa toch por cumpli cu su obligacionnan Aruba a contrae prestamo adicional di AWG 130 miyon. Pa motibo di esaki e cuota di debe lo subi, segun expectativa, te na 87% di e PNB na final di 2017. Tambe na 2018 ta existi e menasa di un desviacion di finansa publico. Kiermen, cu ta di gran importancia pa mas pronto posibel Gobierno di Aruba bini cu un plan financiero, inclusive cu medida pa 2018.

Norma di deficit di Laft fuertemente surpasa

E reportahe di ehecucion di e di tres kwartaal di 2017 ta duna un bista preocupante. Sector colectivo di Aruba tin te y cu e di tres kwartaal di 2017 un deficit provisional di 2,6% di e PNB. Esaki ta 2,1% di e PNB mas cu e norma di deficit legal di 0,5% di e PNB pa 2017. Di e nota di modificacion den e modificacion di presupuesto di 2017 ta sali na cla cu e deficit pa 2017 a empeora den e ultimo lunanan y segun expectativa lo yega na 3,1% di e PNB. Loke ta causa e deficit di 2017 ta, entre otro, e (no-)entrada di impuesto decepcionante di AWG 50 miyon y e boekmento af (ponemento como perdida) di e entradanan presupuesta di Refineria di Aruba na balor di AWG 73 miyon. Pa tal motibo mester a amplia e suma di prestamo cu AWG 130 miyon te na un suma di AWG 569 miyon. Durante 2017 tabata bira cada bes mas evidente cu lo no tabata posibel mas pa Aruba cumpli cu e norma di LAft.

Medida di austeridad ta inevitabel for di 2018

Aruba ta para pa 2018 dilanti di un problema financiero enorme. Saliendo for di LAft lo mester realisa un surplus di 0,5% di e PNB, y segun LAft tambe mester compensa e deficit di 2017 completamente na 2018. Tambe pasobra den 2018 no tin e posibilidad di plama e compensacion di e deficit durante mas aña por conclui cu lo no alcansa e norma di LAft na 2018.

Aruba ta reconoce e situacion financiero precario y kier presenta un plan financiero rapidamente. Ta necesario awor pa e medidanan aki cuminsa na 2018, surti efecto y forma parti di e presupuesto di 2018 aproba. Tambe despues di 2018 mester di mas accion pa haya un bista di finansa publico duradero. Un pakete cu ta consisti di medida di austeridad structural pa Aruba ta, pues, inevitabel. Ademas di esey lo mester fortifica economia na forma sostenibel. Reapertura di e refineria a bolbe haya tardansa y na e momento aki no ta masha cla ta kico precies ta bay pasa cu e refinaria.

Bishita di trabou di CAft

Manera ta custumber durante e bishitanan di Colegio na Aruba, a tene combersacion cu Gobernador suplente, Ministro di Finansa, Conseho di Ministro y e Comision di Finansa, Asunto Economico y Organisacion Gubernamental di Parlamento. Tambe CAft a haci un bishita na Banco Central di Aruba y a papia cu Controlaria General di Aruba. Ademas Colegio a laga nan inform’e tocante e sistema fiscal di Aruba y e reformanan necesario di dje.

