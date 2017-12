Awo Meteo tin algun ekipo temporal

Den un entrevista cu director di Meteo, Sr Mark Oduber, e ta splica riba e ekiponan cu awor nan tin pa por duna mas informacion, specialmente pa nos avionan cu ta yega Aruba. Sr. Mark Oduber ta amplia.

Na 2015 tabata tin fayo na sistema di Meteo, unda cu e parti di observacion di pronostico y aviacion a cay afo. Avionnan Mericano cu ta tuma siguridad na serio, a cancela nan vuelonan. Tabata tin avionnan cu tabata subi, baha ta ariba nan mesun risico. Pero atrobe, e sistema a keda regla, temporal y el a keda traha. Pero e no a traha 100%. Tambe Meteo tabata tin otro sistema banda di dje, cu tambe tabata funciona. Lastima cu e ekiponan, door di biehes y door cu lamper a dal den nan, nan tur dos a haya fayo. Esey den pura a instala un sistema militar, cu ta tuma tur e sistema di dato pa observacion di tempo pa Meteo por duna avionnan. Esaki ta pa ta sigur cu si e aparatonan bieu cay full afo, toch tin dato pa aviacion, pa asina airport no por haya problema cu no tin datonan cu ta haci cu avionnan Mericano no ta bin Aruba.

Esaki ta mesun sistema cu e aparatonan nobo cu Meteo ta bay ta hayando pa 2018, pa ta cla pa e proyecto aki. Esaki ta pa upgrade full e sistema di observacion ariba airport pa Metoe. pero loke ta falta ta e radar, cu ta necesario. Pakico? Unda Meteo ta ubica, e observatorio di tempo, cu ta suppose di wak full e pista di Airport, e no ta wak’e. Y pa colmo tin un hotel ta wordo traha, west di Meteo, cu ta blokia e bista di Meteo. Sr. Oduber a sigui bisa, cu ademas di tur esey, airport tambe lo bay expande cual lo blokia e bista di Meteo mas ainda, y Meteo lo keda ciego. E ora mester di radar pa haci e observacion pa e nivel necesario. P’esey e radar ta un proyecto cu mester bin door. Y si no, e ora probablemente Meteo mester raporta na Aviacion Civil Internacional y Asociacion Internacional di Meteorologia, cu Aruba no ta cumpli cu e reglanan.

E hotel cu ta den construccion actualmente, pariba di airport, ta un problema. Semper Meteo tabata tin problema cu e ponemento di luz pa siguridad di trahadonan. A traha hopi estrecho cu airport, pa nan hala e luznan. Pero despues e golpi a bin, cu e hotel cu ta lantando banda di Meteo y e ta basta halto. Al momento e ta un skelet, ora cu nan caba di ser’e, e ta bay blind nan mas ainda, cu no ta bay wak nada mas, ni awasero cu ta bin for di oost. Vooral anochi bo no ta bay wak nan. E ta bay ta un problema, vooral anochi. E observador di tempo pro haci dos cos: imagina e bisa, cu tin algo of cu no tin nada, ta marca slash. Un parti importante ta cay afo, e ora e present weather ta cay afo cu ta algo mandatorio pa aviacion. Lo mester bay wak bon kico ta bay haci, of ta hala Meteo pa un otro luga, unda cu si por wak y cumpra e radar. E radar, mirando e situacion cu Meteo ta aden, e ta simplemente necesario, segun Sr. Mark Oduber, director di Meteo Aruba.