Awo bo por delete un mensahe ariba whatsapp prome cu e wordo lesa

WhatsApp a wordo actualisa y awo tin un caracteristica cu hopi a pidi pe, posiblemente e caracteristica MAS pidi. Tur hende cu a yega di haci uzo di e plataforma lo ta contento di tende cu, awo ta posibel pa delete e mensahe despues cu bo a mand’e. Y no solamente pabo, pero pa tur hende den e combersacion.

Potencialmente esaki ta permitibo di delete un mensahe prome cu otro hende les’e. Esaki sigur ta un tremendo noticia pa tur esunnan cu a yega di manda un mensahe y cu di biaha despues ta arepenti di a mand’e, cual probablemente mayoria di nos ta sinti asina.

Si bo press ariba e mensahe, bo ta haya e screen ta bisabo “delete” of “cancel” mescos cu prome. Pero cu e option nobo “delete for everyone” tambe. “Delete” ta djis kita e mensahe for di bo screen, pero “delete for everyone” ta kit’e pa tur e participantenan den e combersacion.

Sin embargo, tin algun advertencia relaciona cu e caracteristica aki. Manera cu bo manda e mensahe, bo tin basicamente shete minuut pa delete e mensahe pa tur hende, sino lo bo perde e oportunidad pa semper.

Adicionalmente, e caracterstica no ta tene na cuenta si otro nan a wak e mensahe of no, dus si bo wak e dos strepinan blauw, bo sa caba cu bo ta laat. Of, probablemente bo por delete e mensahe y ta sigur cu niun hende no a wak’e.

Si bo delete un mensahe pa tur hende, e lo bisa “”You deleted this message” riba bo pantaya y “This message was deleted” pa e otronan, di manera cu nan por wak cu bo a delete algo, a pesar cu nan no por wak kico e ta.

Tampoco no tin un mecanismo interno pa avisabo cu “delete for everyone” lo a faya pa un motibo of otro.

E actualisacion aki y e caracteristicanan ta masha uza actualmente, pero manera semper, e no ta traha tur caminda na e mesun momento.

Fuente: http://www.knowyourmobile.com/