Awe a cuminsa basha Bushiri Hotel abou

Despues di basta tempo ta delibera, destaho publico, y discusion, por fin a yega e momento di e prome paso di bashamento di Bushiri Hotel.

Director di DOW, Marlon Croes a splica cu esaki tabata un groundbreaking di e proyecto di demolicion di e Bushiri Hotel. E ta un trabao basta intensivo cu a tuma luga den e ultimo añanan aki. Despues di e ultimo prijsvraag cu a tuma luga pa operacion di e hotel aki, door di un otro desaroyado, no a concretisa y cu e hotel aki a keda den un estado di abandono, cu a bira un liability pa pais Aruba. Tabata tin diferente informacion entre Gobierno y diferente departamento di Gobierno riba e materia aki, kico ta pasa cun’e, pa tuma un decision definitivo. Den e caso aki a bin cu un decision pa conseha Gobierno pa nan lanta un comision cu ta consisti di departamentonan di Juridische Zaken, Directie Financien, DIP, DOW, otro instancianan mas di Gobierno pa por tin un bista mas amplio pa ora di analisa e situacion di Bushiri. A base di esey a saca un conseho na Gobierno cu despues di analisa e parti financiero, e parti tecnico, e parti di potencialidad di e area, e conseho tabata pa basha e edificio aki abao prome cu e bira un liability mas grandi pa pais Aruba.

Sigur tin cu bay tene cuenta cu bashamento di e edificio. Croes a splica cu e contratista lo bay cera e propiedad di Bushiri. Tin un plan. E luga ta contene diferente material di asbest den e area y esey ta nifica cu tin cu traha un plan di siguridad y salud cu ta wordo traha hunto cu Departamento di Salubridad Publico, DTI, DOW y contratista, cua ta den proceso awor aki. Na momento cu e keda cla, e trabao di removimento di asbest mes ta tuma luga. Awe a cuminsa cu e partinan mas facil, esta haci e luga rond di dje limpi. Basha e murayanan cu no ta contene asbest den esaki parti abao.

Croes a sigui splica, despues di un destaho publico, unda cu tabata tin hopi interesado. A apunta WeBuild, cu ta di Van den Broek Construction, pa haci e trabao aki despues cu nan a bin cu un prijs hopi competitivo y a combersa cu nan pa wak nan factibilidad cu e prijs cu el a duna pa realis’e y tambe su capacidad hunto cu DTI, a apunta e trabao na nan. E ta bay core den 800 y pico mil florin pa haci e trabao aki. E trabao ta encera 55 dia di trabao.

Croes a splica cu Gobierno a tuma un decision cu despues di bash’e abao, e lo bira un espacio publico, unda cu e mester bira un beach publico tambe. Na final, ora cu e contratista caba di haci su trabaonan, DOW, hunto cu minister, lo conseh’e, kico ta e miho manera pa richt’e in, pa e fase transitorio.

Pa loke ta e parti di asbest, ta den beneficio debi cu p’abao di nan ta lama y loke ta bay haci ta bay traha segun protocolnan, estableci pa DTI. Esey ta hinca den e plan cu ta wordo traha pa Salubridad Publico y DTI, hunto cu e contratista y DOW. Esey lo sigui pa garantisa siguridad di tur hende rond di e edificio.

Te awor aki tur luga ta apunta na e unico dump formal indica pa ley, ta Parkietenbos. Esey ta bezig cu e protocol y lo deal cun’e pa deposita e material. E material mes di Bushiri, ta keda na e contratista, unda cu e ta bay cu nan pa reuza esakinan un otro caminda.