Awasero di ultimo dianan ta stroba GKMB den nan trabao di combati criaderonan di sangura

Sr. Clayton Croes di Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB) ta splica desaroyonan cu ta pasando cu awasero ta cay. Esaki ta duna un efecto hopi grandi na e tipo di trabao cu GKMB ta duna na servicio na comunidad.

Segun Sr. Croes, hopi di e trabao cu GKMB ta haci tin di haber cu insecticidanan tanto seco como likido. E clima tin un efecto hopi grandi riba e trabao. Trabaonan manera fumigacion, perifocal rond di cas, productonan cu ta wordo uza den e plasnan, tur ta depende di e clima. E mesun yobidanan cu ta causa criaderonan, tin su mesun efecto negativo ariba e productonan cu GKMB ta uza.



E focus ta keda pa preveni criadero, duna atencion na comunidad, door di duna informacion con pa proteha nan mes y nan famia. Move den e comunidad, duna informacion na e doñonan di cas. Y keda recorda e informacion y aplica informacion ricibi.



GKMB a cera 2016 cu casi 1500 caso di yamada pa cu criaderonan. Cooperacion di pueblo ta esencial. GKMB tin e productonan pa haci e trabao, nan tin e manpower pa haci tal. Pero e ta limita, e personal di GKMB ya cu nan no por keda bishita e mesun casnan cada biaha.



E trabao di GKMB ta wordo influencia grandemente door di e awasero. E substancia cu nan ta uza rond di e casnan, dus e perifocal ta keda riba e murayanan, pero ora di awasero esaki ta kita for di e murayanan. E focus ta keda pa e doño di cas pa tuma e conseho, sea ta un pos of sea ta un hemchi, un bari of un scoter, ta kibra e ciclo di bida di e sangura Aedis Aegyptis.

Awo cu awa ta yobiendo, un obheto cu per ongeluk a wordo cambia di luga, y cu awo si ta colecta awa of un tire cu bo a cambia y a keda tira un banda, tur esakinan por forma un criadero. GKMB kier un comunidad cu ta responsabel pa nan mesun salud.



GKMB ta spera cu e conscientisacion cu nan ta haciendo pa añanan largo. cu nan ta mira esaki, pero den temporada di yobida ta mas hopi. Sr. Croes a splica cu diferente trabaonan ta wordo haci, nan ta bezig ta controlando tur e regenbaknan. Den pasado semper a haci bon uzo di gumpies, awendia tin productonan hopi mas eficiente pa combati e criaderonan. PRoductonan cu GKMB ta biodegradabel.



Doñonan di cas, GKMB ta haci un suplica na e doñonan di cas, cu tin un regenbak aangelegd, pa por favor tuma contacto cu GKMB pa asina e personal di GKMB por pasa check esakinan y tira e productonan necesario pa combati sanguranan cu ta causa Chikinguya y Zika.