Awasero di meteoriet di e aña aki lo ta esun miho di su historia

CIENCIA

Si bo ta buscando un espectaculo di luz grandioso pa wak di 13 pa 14 di December, tur loke bo mester haci ta wak ariba.

“Cu e Perseidanan di Augustus, opaca pa e briyante luz di Luna, Geminids lo ta e miho awasero di e aña aki”, segun Bill Cooke, di e oficina Meteroide di Medio Ambiente di NASA, den un comunicado di prensa a bisa. “E luna cuarto menguante lo no daña e espectaculo”.

Pero tin otro motibo pa cual Geminids ta special.

Mayoria di e awasero di meteoor ta wordo causa door di cometanan. E Geminds ta asocia cu un asteroide yama 3200 Faeton. E hecho di tin un asteroid como base di un awasero di meteoor ta proporciona un excelente grano di polvo cu ta kima ora cu nan drenta den e atmosfera di Mundo, segun NASA. P’esey algun investigado ta yama Phaeton un “cometa di piedra”.

E awasero di meteorito a ricibi e nomber di constelacion di Geminis door cu hopi di e meteoro nan ta bin di e constelacion aki. Por uza aplicacionnan manera Sky Guide pa iOs y Sky Map pa Android pa hay’e.

E Geminidnan lo ta visibel rond mundo. No ta importa na unda, segun NASA ta indica cu e awasero di meteoor lo yega su punto maximo entre 7 or y 30 di anochi di dia 13 di December y pa manece di 14 di December, cu e mayor cantidad di meteoornan visibel for di mei anochi te cu 4 or di marduga di dia 14.

Incluso cu condicionnan climatico excelente di e aña aki, kisas lo bo kier aleha bo mes di e luznan di ciudad pa un visualisacion optimal. SI bo ta wak un shelo cla y scur, e revista Sky & Telescope ta predeci cu bo lo por wak un promedio di un of dos meteoriet cada minuut.

Si den bo area tin demasiabo nubia, no worry. Bo lo por wak’e online. Aki tin algun opcion.

NASA lo transmiti e awasero di Geminids live desde bahada di solo desde su Centro Marshall pa Vuelonan Espacial na Huntsville, Alabama.

E proyecto Virtual Telescope Project 2.0 lo transmiti a traves di su telescop robotico cu ta wordo controla via remote control.

E awasero di meteoriet Geminid ta un di e awaseronan di meteoornan mas espectacular. E aña aki ta ser spera cu e lo ta esun miho den su historia.