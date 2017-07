Awa a pasa hariña pa Sindicato di Polis

Sindicato di polis, SPA ta sumamente preocupa cu e maneho cu e Korpschef ta hibando ultimo temponan y pa cual nan ta expresa nan preocupacion.

Despues di e tragedia cu a tuma luga dialuna, caminda dos persona a perde nan bida, cual un di nan tabata un agente policial, cumpliendo cu su deber, sindicato di polis a convoca un reunion extraordinario pa dia 4 di Juli ultimo. Den e reunion aki nan a pasa ariba algun punto di ordo, cual ta puntonan cu ta preocupa e sindicato cu ta representa e agentenan oficial. Uno di e puntonan cu a bin dilanti, ta e falta di personal pa cual cu personal actual tin cu draai dobbel warda, pa asina por percura pa siguridad di e comunidad. Esaki ta trece cun’e cu e agentenan aki ta cansa tanto mental- como fisicamente, y nan ta bay ao.

Consecuencia di esaki ta cu Cuerpo Policial no por brinda e comunidad e siguridad y/o e proteccion necesario.

Mas aun, e maneho cu e Korpschef ta hibando actualmente, ta causa malcontento y tambe disgusto, pa cual e cuerpo di polis no por funciona debidamente. Tin un scarcedad di material, y esaki ta pone cu e Cuerpo di Polis no por funciona debidamente. Tambe sindicato di polis ta expresa nan malcontento pa e hecho cu no tin upgrading di personal, pa asina nan por funciona den nan trabao manera debe ser.

Despues di a purba di haya un reunion cu e Korpschef, pa asina hunto sinta na mesa y expresa nan preocupacion y purba na yega na un solucion pa e problematica aki, Korpschef a bay na insulta y ofende lidernan di SPA y tambe su miembronan.

Den e reunio extraordinario di diamars 4 di Juli ultimo, miembronan di SPA a expresa claramente nan disgusto pa e forma di proceder y tambe e maneho di e Korpschef. Esaki ta pone cu sindicato SPA no tin confianza mas den e maneho di e Korpschef.

Por ultimo, sindicato SPA ta pidi comprension di parti di Korpschef y Minister di Husticia, pa e momentonan di dolor cu nan ta pasando aden cu perdida di nan colega. Pa tal motibo nan no ta bay di acuerdo pa duna ningun begeleiding na niun actividad festivo, den e dianan prome cu e entierro.

Tension den e sindicato ta grandi y diabierna lo por spera un accion general di parti di Sindicato di Polis.