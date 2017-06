AVP ta pretende di a renoba 80 scol den 8 aña

Cu AVP ta bay den historia como e partido cu mas ta fomenta mentira y manipulacion den e pais aki, esey ta un realidad cu nos tur ta experencia cada dia mas y mas. Un di nan mentiranan di mas grandi ta cu ta nan a logra Status Aparte pa Aruba, siendo cu tur hende sa cu ta e partido aki a pone trampanan den caminda di nos Libertador pa logra esaki. Algun otro mentira ta cu nan lo elimina e Impuesto di Solidaridad di 8.2%, cu nan lo elimina e BBO di 3%, cu nan lo baha e prijs di awa y coriente cu 51% etc. Y awor ya ta algun siman caba cu nan a bin cu e mentira cu durante e ultimo 8 añanan Gabinete Eman a renoba 80 scol den tur districto di Aruba. Figurabo, 80 scol!

Renobacionnan ficticio

Ta p’esey partido MEP a bay analisa cuanto scol di SKOA, SPCOA y di gobierno nos tin actualmente den e pais aki y nos a yega na e siguiente cifranan: 25 scol preparatorio, 36 scol basico, 5 scol pa enseñansa special, 14 scol secundario y 3 scol pa enseñansa mas avansa (EPI, IPA y Universidad). Den total nos tin 83 scol na Aruba. Pues ta increibel con un partido politico por trata di manipula mente di pueblo cu practicamente tur scol, esta 80 scol a wordo renoba durante e ultimo 8 añanan. Ta ken ainda por kere e set di mentirosonan aki? Y pa comproba e mentira flagrante aki di AVP, siman pasa nos por a tende e directora di SKOA declara cu ta solamente 2 scol di SKOA a wordo renoba durante e ultimo añanan, esta Colegio San Antonio y Rosa College y cual scol ainda ta bao renobacion.

Estado deplorabel di scolnan

Alabes e directora aki a declara cu varios ta e scolnan di SKOA cu a haya solamente un man di verf, un cura construi y algun tambe a haya un capa di asfalt riba speelplaats. Awor si esaki partido AVP kier cualifica como renobacion di scolnan, anto tur hende por mira un biaha mas nan alto grado di manipulacion y trocemento di realidad.

Echo ta cu mayoria di scolnan ta den un estado deplorabel, e.o. Colegio Frere Bonifacius “Car Wash” ta pesta di adictonan ambulante y ta den cay den otro. Y recientemente Colegio Pius X na Dakota a bay den welga mirando e situacion cu e alumno y maestronan mester traha aden. Pero manera semper e Gobierno di AVP tin su prioridadnan completamente robes y ta prefera di hinca placa y haci debe den ponemento di klinker pa yuda sponsor grandi di campaña. Y te ainda nan no por splica pueblo kico nan a haci cu e 2.7 biyon florin extra cu nan a haya y ranca malamente for di pueblo durante e ultimo 7 añanan.

Renobacionnan real

Realidad ta cu durante 2001 pa 2009 (Gabinete Oduber) un y tur por mira e siguiente renobacion di scolnan na Aruba: Paulusschool, Commandeur Pieter Boerschool, Graf van Zinzendorfschool, Maria Regina school, Colegio Sagrado Curason, Colegio Laura Wernet, Sint Jan kleuterschool, Sint Aloysiusschool, ex-Mater Dei school, Maria College, Rosario College. Y pa no papia mes di tur e scolnan cu Gobierno di MEP a construi, locual Gabinete Eman no a haci durante e ultimo 8 añanan.

Finalmente, lo ta bon pa e manipuladornan di AVP bin padilanti y indica nomber di tur e scolnan cu berdaderamente a haya un renobacion completo durante e ultimo 8 añanan, pero pa nan no inclui den e lista e scolnan cu a haya solamente un cura construi, un man di verf of un capa di asfalt. Nos pueblo ya ta suficiente inteligente pa compronde tur e manipulacionnan aki di AVP.