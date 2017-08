AVP a bolbe traha un programa pa goberna Aruba a base di loke pueblo mes a scoge

“Traha un programa ta nada. Ehecut’e te cos!” Esey ta un di e expresionnan importante di Rene Herdé den un entrevista riba e programa di partido AVP yama “PADILANTI”. Ela sigui bisa: “Traha un programa yen di promesa, sin ningun analisis of envestigacion, sin niun consulta cu expertonan y sin skucha pueblo di Aruba, ta facil. Djis skirbi loke ta den Bo cabez y pensa cu esey ta loke abo ta haya ta bon pa Pueblo. Esey ta e forma cu tur partido a traha nan programa. E programa ta un compilacion di nan propio pensamento y ideanan y nada mas. E problema ta surgi ora di ehecuta e programa. Pasobra e ora Pueblo ta na turno y lo bisa Bo ta kico nan mes ta haya cu mester sosode. No keda sorprendi cu Bo lo tende otro cosnan cu Abo como partido no a pensa riba dje. AVP al contrario pa decadanan ta skucha Pueblo prome cu pone un palabra riba papel. Por ehempel, prome cu eleccion 2009, AVP a papia cu tur sector di enseñansa, cu scolnan di tur nivel y maestronan di tur tipo di scol pa traha e capitulo di enseñansa pa programa di partido. Pa tur otro capitulo a traha den e mes un forma aki. E biaha aki AVP a papia cu Pueblo mes prome den bishitanan di cas y den e evento di “1000Voz”. Den e evento di“1000Voz” a reuni cu 1000 persona di diferente edad, profesion, bario di Aruba y experiencia di bida. Di e forma aki por a tende un biaha mas tur e deseonan di tur sector y di tur area di nos pais. Casi no tin forma mas concreto pa haya tur e puntonan di bista cu por tin den comunidad. Despues a sinta cu expertonan y na final cu miembronan di partido. Kier men cu a cuminsa na e base di comunidad y a usa nan puntonan di bista y opinionnan pa crea un programa cu ta cuadra cu loke ta biba realmente den pueblo.”

REALISTICO

Echo ta cu un programa cu sali di deseo di Pueblo ta haya mas sosten di pueblo compara cu un programa cu ta sali di cabez di algun politico. Banda di e criterio di “sosten o si pueblo ta reconoce su mes den e programa”, tin e criterio importante di “con realistico” un programa y su proposicionnan ta. Un programa cu a wordo bon studia y cu a wordo traha cu analisis di e situacion real di kico ta posibel ta realistico. Al contrario, un programa cu ta yen di promesa cu ta zona bunita, pero cu no ta basa riba niun analisis di kico ta posibel, ta nada mas cu un lista di promesa cu no por realisa. Rene Herdé: “Na Aruba nos tin un bon ehempel di un programa di partido cu no por a wordo realisa y nunca a wordo realisa, pasobra e tabata nada mas cu un lista di promesa falso cu a traha djis pa campaña y gana voto. E lista di prioridad y programa di MEP di aña 2001 ta e pio ehempel cu bo por imagina. Ningun di e 10 puntonan di EMERGENCIA a wordo ehecuta den 8 aña di gobernacion di MEP. Ta logico cu Pueblo ta perde tur confiansa den un partido y den loke e ta bisa cu un programa asina. Sin e confiansa ey Bo no por haya sosten of goberna. Pueblo cu su rason ta exigi seriedad y sinceridad den loke partidonan ta propone, prome cu nan duna nan confiansa! Asina mester ta. Pesey ta AVP ta e unico partido cu por bisa cu su programa ta “DI Pueblo y Pa Pueblo. Ta pesey AVP por y ta bolbe pidi e confiansa di Pueblo pa goberna y sigui crea oportunidad y prosperidad pa cuatro aña mas.”