Avionnan Ruso intercepta pa di dos biaha na costa di Alaska

ANCHORAGE, Alaska – Dos bombardero Ruso, tipo TU-95 a bolbe bula den e zona di Defensa Aereo y Identificacion di Alaska (ADIZ) diamars anochi, segun funcionarionan di defensa Mericano a informa.

E hecho a sosode cerca di 9’or di anochi ora local. E mas cercano di e bombarderonan Ruso tabata mas of menos 36 miya nautico di e costa di Alaska y a bula 745 miya nautico zuidwest di Anchorage.

E funcionarionan a bisa cu un avion Mericano E-3 a wordo manda como respuesta.

Ta di dos biaha den 24 ora cu Merca a alerta riba e presencia di avionnan Ruso cerca di su espacio aereo.

E dialuna cu a pasa, dos avion di guera di Rusia a wordo intercepta na e costa di Alaska pa dos jet Mericano, segun un comunicado di e Comando Norte Americano a indica.

E jetnan Mericano a wordo alerta pa NORAD (E Comando di Defensa Aeroespacial Norteamericano) y e interceptacion a tuma luga den espacio aereo internacional.

“Tabata profesional y sigur,” e comunicado a añadi.

Fox News tabata e prome den reporta e incidente.

E avionnan bombardero Ruso ta Tupolevs Tu-95 cu por transporta misil y tin cuater motor di Turboprop.

No ta cla si e avionnan aki tabata e mesun di e prome incidente, pero tabata un violacion diferente.

No ta prome biaha algo asina ta sosode: na Juni di 2014 y na Juli di 2015, varios bombardero a acerca e costa di Alaska y California, respectivamente.

Fuente: CNN en Español