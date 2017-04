Avion ta cay na Cuba

PINAR DEL RIO, Cuba – Un avion a cay den e madruga di diasabra den e cercania di e comunidad di La Terrazas, den e provincia occidental Cubano di Pinar del Rio, segun fuentenan diplomatico a informa Efe, cu a specifica cu no ta trata di un nave comercial di pasahero.

E avion di fabricacion Ruso ta pertenece na e compania Aerogaviota, un di e aerolineanan estatal di e isla, cu ainda no a confirma e accidente atrabes di su medionan oficial.

E vehiculo ta coresponde cu un An26, un avion turboprop cu tabata ofrece regularmente vuelonan nacional desde e aeropuerto di Baracoa.

E suceso a causa cierto revuelo riba e isla, ya cu e compania habitualmente ta transporta pasahero na diferente luga di e pais. Sin embargo, e biaha aki tabata trata di un vuelo no comercial, aunke falta pa confirma e estado di e piloto di e avion.

Fuente: La Vanguardia