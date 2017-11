Autoridadnan y grupo di hende cu buskeda grandi na varios area pariba

Diadomingo mainta un team grandi di Polisnan hunto cu esnan di Marina a subi caya y a tene un buskeda den varios bario. Basta area a keda busca tabata tin adesnan specifico y hasta den mondinan unda e famia lo ta circula. Te hasta na Savaneta a haci un buskeda grandi cu marina pero sin ningun resultado.

Famia y pueblo tambe a subi caya mes momento y na pia tabata cana tur caminda pa asina busca den mondi si por topa cu algo sospechoso pero tampoco no tabata haya nada. Asina e buskeda a stop atardi debi cu e sospechosonan deteni no ta bisa nada no sa unda mas pa busca y sa si e mucha por ta na bida of morto. Mientras cu Gobierno atardi a yama un conferencia.