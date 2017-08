PORT OF SPAIN, Trinidad and Tobago- E oficina di Asuntonan Internaciona y di e Mancomunidad Britanico (FCO na Ingles) a adverti e gobierno di Trinidad and Tobago riba e posibilidad di un atake terorista ariba e teritorio Caribense aki.

Pa medio di un notificacion, FCO a afirma cu ta “existi un menasa general di terorismo” den e pais y cu e atakenan aki “por inclui luganan frecuenta pa stranheronan”.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/