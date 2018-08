Autonan sin seguro envolvi den accidente na Apelsinastraat

Diaranson atardi riba e caminda di Apelsinastraat den Tarabana dos auto a dal frontal den otro. Ta asina cu e chauffeur di e daewoo lanos biniendo for di zuig a yega lora dilanti un honda preto biniendo for di nort y aki e autonan a dal frontal. Den e honda un seƱora a keda levemente herida, unidad di ambualns a yega di biaha caminda paramedico a brinda asistencia medico di biaha. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato y a constata ambos auto no tin seguro. Maske esun fout cu ta e daewoo e chauffeur no tin ni rijbewijs. A pone cu a tuma e auto den beslag y e chauffeur di e daewoo tin cu drecha e honda.

Comments

comments