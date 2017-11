Automobilistanan mester custumbra cu e Green Corridor

E camindanan di Green Corridor ta mas hancho y esaki ta pone cu e automobilistanan ta bay core mas duro. Pa cu esaki Sr. Alex Pieterz ta amplia ariba esaki.

Automobilistanan ta coriendo mas duro y a hasta constata dos truck tabata pusta ariba e caminda. E caminda a wordo traha, e no ta wordo traha pa core mas duro, pero a wordo traha pa haci e fluho di trafico bay mas miho. Awo cu e fluho ta bay mas miho, tin mas espacio y nan ta subi velocidad. Pero mester corda cu mas halto e velocidad, mas e daño ta bay tambe ora di haya accidente. Nan ta camindanan nobo, mester custuma atrobe. Mester tene cuenta cu otro hendenan cu no sa ainda con pa core y ta yega na e punto cu ta keda na banda drechi di caminda.

Encuanto e termino di “fast lane” esaki na Aruba e no ta existi. E maximo velocidad ta keda conta ariba full e caminda. E ta custumber cu e banda links ta wordo mira como un “fast lane”. Pero pa e hendenan cu ta dicidi cu kier core 90 ta keda core rechts, y esun cu ta bay maximo ta keda ariba e banda links. Pero aki na Aruba, 80 ta keda e velocidad maximo, solamente si tin borchi, cu na e rotonde di Barcadera, bayendo Sero Tijshi. Ta pa e hendenan custumbra y nan sa con e movecion ta bay, prome cu hisa velocidad.

Mas aleu Sr. Pieterz ta bisa cu ley cu ariba caminda, mester keda na e man drechi di e caminda, lagando un tiki espacio pa bicicleta. E no ta solamente e rijstrook bo ta coriende den dje. Tur cos ta wordo encera como caminda. SI bo ta coriendo ariba e caretera, no ta paso tin 4 lane, bo ta kies esun cu bo kier. Ley ta papia di full banda drechi. Y unico momento cu mag di pasa banda rechts, cu si tin dos fila, of si un banda ta core mas duro cu otro, bo por pasa banda links. Ley ta papia di banda drechi unicamente. Aki na Aruba no tin minimo. Ta depende di e weer, si awasero ta cay, con druk e ta, kico tin bandi caminda. Loke ta pasando bandi bo, bo ta kies bo velocidad, cu bo mester por para na tur momento.

Ora ta wak un bicicleta ta coriendo bandi caminda, baha velocidad pa por si acaso algo sosode. E maximo velocidad ta 80 km, pero esey no kiermen cu tur ora ta esey bo tin cu core.

Na Aruba hopi hende mester di un “bijscholing”, ya cu tur e reglanan di trafico a keda mescos. Nada no a cambia. Infrastructura a cambia, pero ora di pasa di rijbewijs, tur hende a siña di sorteervak. Unabes cu bo a drenta den e vak, bo ta obliga di keda den e lane ey. Si bo kies un direccion robes, core full e rotonde, rij e uit, sali for di dje, ora di haya chens, tab aha caminda, lora pa e ora bay den e direccion corecto.

Segun Sr. Pieterz, e speed no kiermen cu bo ta bay mas lihe. Coriendo mas economico, bo ta bay gasta menos piesa di bo auto, y bo ta bezig cu safe driving ariba caminda. Esey no kiermen cu bo ta yega laat bo trabao. Si bo core ariba un solo speed, 50/60 bo por yega tur caminda trankil.

Awendia tin mas rotonde, y nan ta bezig pa bin cu un canal pa demostra con pa core ariba e camindanan. Tin un canal cu ta bezig ta habri un extra canal pa pone e mesun videonan aki, lo haci’e na Ingles, y tambe na Spaño. Vooral pa e turistanan Mericano, cu conoce e right-turn.

Como ehempel a tuma e crusada di Alhambra, cu tin e stopbordnan, tur loke ta links cu richts di e automobolista. Na Merca tur cuater ta para, esun cu yega prome ta bay prome, y nan ta bruha entre reglanan di Merca y esunnan di Aruba.

Pero si nan tin un proyecto pa bay cuminsa cun’e. Mester cuminsa draai cu nan bek, prome cu e periodo druk di December cuminsa. Lo mester tene cuenta cu esaki, segun Sr. Alex Pieterz.

E desaroyo di trafico na Aruba, keto bay ta tumando luga. E Green Corridor ta casi cla, pa loke ta e brug. Pero ainda falta e Watty Vos Boulevard, cu tambe ta bay ta grandi. Pero tin tambe e rotonde grandi riba Sasaki, cu ta bay ta uno hopi grandi. Y mester sigui duna informacion di con pa core. Paso esey falta hopi na Aruba. Pero e desaroyo ta algo cu nunca ta bay stop y p’esey ta purba bin cu campaña pa conscientisa den trafico, y no solamente ora cu tin hopi morto den trafico. E desaroyo den infrastructura cu ta cambiando. E parti cu ta bay cuminsa ta e parti unda ta bay adapta nos leynan y hacinan mas moderno.