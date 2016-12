Auto a wordo kibra despues di insulto na Brasil

E dama C. a presenta na warda di San Nicolas y a bisa cu el a sali for di Dream House Bar Restaurant na Brasil hunto cu su amiganan. Ora cu el a cana pasa algun persona el a bisa: “Hopi Bayena.” Diripente e conocido di polis Bunibuni a tira un boter den direccio di auto di C. E auto a alcansa e bentana robes parti ariba di e auto, caminda cu esaki a wordo kibra.

Tambe Bunibuni a tira un otro boter y esaki a alcansa e frenta di e amiga di C. yama R. Polis a mira cu R. tabata tin un kap na su frenta.

Ambos dama tabata levemente bao di influencia di alcohol. Esaki por a nota door di e holo fuerte cu nan aliento tabata produci y nan tabata papia cu lenga pisa. A bisa R. pa e bay Centro Medico pa asina e haya tratamento medico.

Tambe a bisa na ambos dama pa bin mas laat durante dia pa duna keho. A pone recherche na warda di e sucedido.