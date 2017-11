Auto sin seguro ta un dolor di cabes

Polis ta atende mas di 750 accidente pa luna y hopi di nan no tin seguro pa cual nos a papia cu Sra. Kaveri Raghunath di New India Assurance y miembro di Asociacion di Seguro ta splica riba nan preocupacion pa cu e trafico y accidente cu ta tumando luga.

Un di e problemanan grandi ora di accidente ta e falta di seguro, pero alcohol tambe ta un di e problemanan grandi cu nan ta confrontando cun’e awo, segun Sra. Raghunath di New India Assurance. E falta di seguro ta trece bida di hende na peliger, ta hinca un persona den debe. Tin diferente aspecto cu ta hunga un rol den e problemanan aki.

New India Assurance ta purba di conscientisa e comunidad, no solamente nan clientenan, pero tambe nan ta urgi gobierno, tur instancianan concerni, pa aporta na e problematica aki. Gobierno door cu Polis ta cay bou di gobierno, Departamento di Impuesto ta cay bou di gobierno y DTI tambe ta cay bou di gobierno. E instancianan aki mester traha hunto pa asina nan por tin e informacion corecto y asina tambe e control ariba tur esaki por ta mas severo y por tin un resultado mas positivo y cifranan di

New Indian Assurance lo apoya un sistema automatisa pa por haya un number di auto, cu e seguro mester ta na ordo. E gobierno formando awo tambe tin idea di automatisa tur e instancianan pa nan por traha hunto, pa asina tur cos por canalisa manera mester ta, pa asina nan por minimalisa e problema, pa asina e cantidad di accidentenan.

No ta paso un persona no a fayece, esey no kiermen cu e no ta sufri daƱonan grandi. TIn caso unda e persona ta keda sufri di dolornan y tambe tin caso unda e persona ya no por traha mas. Seguramente, New India Assurance lo ta pro pa cualkier punto cu nan mester pone of cambia den nan beleid pa nan haci esaki mas streng. Locual cu tambe nan ta urgi na gobierno, ta pa haci e control mas severo ariba alcohol. No ta telefon so ta un problema, alcohol tambe ta un problema. Hopi di casonan di accidente den trafico ta door di e dos cosnan aki.

Tin hopi punto pa traha ariba dje, y tur ta algo cu ta bay wordo trece dilanti y lo keda bringa te ora cu nan logra esakinan. E proceso no ta facil, ya cu seguro ta e cos menos importante pa tur persona, y tur hende den nan budget. Nan no ta pone importancia ariba esaki. Pero esaki ta e conscientisacion cu New India Assurance kier traha ariba dje, segun Sra. Kaveri Raghunath di New India Assurance.