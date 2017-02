Auto sin seguro a ocasiona accidente na Tanki Leendert

Dilanti di Latina Fm na Tanki Leendert diadomingo anochi a sucede un accidente entre dos auto pa falta di preferencia. Un chevrolet van chikito blanco bayendo nort a haye confronta cu un suzuki vitara biniendo for di panort ta lora su dilanti pa bay cumpra cuminda na un truck banda di Latina Fm.

E impacto tabata fuerte, e van a keda basta kibra dilanti, pero no tabatin ningun persona herida. Mientras cu roadservice tabata atendiendo e accidente un auto biniendo for di pazuid a dal den banda di e van. Polis di trafico a presenta despues pa tuma datos, debi cu e chauffeur di e suzuki no tabatin seguro mes riba e auto.