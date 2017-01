Auto a sali dilanti un motociclista na Morgenster

Diadomingo anochi e caminda paden di Morgenster pa Primavera a sucede un accidente entre auto y brommer cu resultado di un motociclista levemente herida. Personal di ambulance a presenta na e sitio pa atende cu e persona herida y polis di departamento di trafico a presenta tambe na e sitio.

A constata cu e altezza a sali for di e caminda for di Verano net ora cu e brommer saliendo for di Primavera subiendo e cero pa yega e crusada Morgenster, debi na e subida di e cero a pone cu e automobilista a subi caminda debi cu tabata bashi pero pa sorpresa e brommer ta biniendo for di zuid. DaƱo material tabata minimo.