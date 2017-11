Auto procedente di ladronicia laga atras na Tanki Leendert

Dialuna mainta Polis ta keda informa cu lo tin un auto laga atras meimei di caminda na Tanki Leendert net na e entrada pa bay Punta di Oro apartments. Na yegada di polis di berdad nan ta topa cu un Nissan Sentra shinishi para riba caminda y cu e parti di starter contact ta kibra.

E windshield tambe ta completamente destrui. Patras den e auto tin basta paƱa benta. Polis no a confia y kier a takel e auto pa Balashi pero mirando cu Balashi ta yen a dicidi di hala e auto na banda paso no tawata tin niun denuncia di ladroncia riba e auto aki.

Polis a hala e auto na banda y sigi nan caminda. Mas despues polisnan a haya informacion cu lo tin un Sentra horta pero no cu e number aki. Polisnan a bay controla e auto bek pero a haya e auto hala y para mas panort bandi Ten Sing Supermarket.

Polis a opta tog pa takel e auto mirando cu e la wordo hala for di e sitio anterior y e stopcontact ta kibra. Na warda lo bai investiga via number di motor etc. si esaki te Sentra horta ja cu e number di auto ta klop riba un Sentra shinishi pero por a horta e number tambe y pone riba e Sentra aki.