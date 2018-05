Auto a subi caminda causa motociclista a dal abou riba L.G Smith Blvd

Diaranson atardi riba L.G Smith blvd dilanti WTS ta sosode un accidente unda un harley davidson bahando for di pariba un kia sportage ta sali su dilanti saliendo for di Adriaan Lacle Blvd. Y consecuencia e motociclista a touch e sportage y perde control dal den un nissan suv biniendo for di contrario. E motociclista a keda herida despues di a dal abou. Ambulans a presenta unda paramedico a atende cu e victima y a keda transporta pa hospital. Polis di trafico tambe a presenta pa atende cu e dalmento.

