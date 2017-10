Auto a dal peaton mata na Curacao

Willemstad Curacao: Djárason 25 òktober 2017, alrededor di 12.03 or, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un aksidente di tráfiko ku a tuma lugá riba Schottegatweg West.

For di un investigashon preliminar ku polis a hasi na e sitio a resultá ku un señora di edat a bai krusa kaya na altura di Post 5. Probablemente e señora no a paga tinu ku nét na e momentu ei un vehíkulo tabata aserkando direkshon di Rio Canario. E vehíkulo a alkansá e señora i dor di e impakto e la sufri multiple leshon na su kurpa i a fayesé na e sitio. Dokter di polis a presentá na e sitio i a konstatá morto di e señora Isaime Elisabeth Dall w/v Maduro, nasé na Kòrsou 19 desember 1944.

Departamento di tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.