Auto a dal frontal den baranca pabou di Citgo Blvd

Diasabra den careda di 4or ta drenta informacion cu un auto ta dal den un baranca y a subi e acera y dal borchinan di trafico na altura di Citgo Blv. Di biaha ta manda unidad di Playa pa e luga.

Na nan yegada ta topa cu un Chevrolet shinishi y cu par di hoben turista na un auto cu a dal den baranca y ranca borchi di trafico. Polis a tuma datos y nan a conta cu e caminda tabata tiki muha y e break no a traha bon y a slep y bay dal den e borchi y baranca. No tabata tin niun herido, djis daño material si auto no por core mas.