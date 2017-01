Authentic Peruvian Food & More ta ofrece platonan autentico di Peru

Durante e apertura di Authentic Peruvian Food & More, Sra. Roxanna Salinas, propietario di e restaurant ta splica e idea di e luga.

E cuminda Peruano ta entre e 10 grandinan di gastronomia internacional y nan a dicidi di trece un tiki di Peru na Aruba. E concepto ta pa pasa na Authentic Peruvian Food & More ta pasa cerca nan y disfruta di e dushi cuminda di Peru. E doñonan no ta kere den un fusion, mas bien den un cuminda netamente Peruano.



E plato mas importante te e ceviche, e di dos ta Lomito Ensaltado y e di tres “EL Aji de Gallina”. Al momento nan ta habri solamente pa dinner, pero den luna di Februari nan lo cuminsa habri tambe pa lunch.



Invitacion di Sra. Salinas ta bay pa henter e pueblo Arubano pa pasa na Authentic Peruvian Food & More y disfruta di un dushi plato di cuminda, autentico di Peru.