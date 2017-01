Authentic Peruvian Food & More cu donacion na Wilhelmina Kanker Fonds

Na apertura di Authentic Peruvian Food & More, e doñonnan a duna donacion na Wilhelmina Kanker Fonds Aruba. Sra. Lilly Prins, Presidente di KWF Aruba ta splica e importancia di e donacion aki

Famia Van Nes, for di principio a pone WIlhelmina Kanker Fonds na altura, cu tur luna nan lo haya un donacion for di Authentic Peruvian Food & More. Pa Wilhelmina Kankerfonds, ta un forma di aprecio cu no tin palabra pa gradici. Awor por mira cu Wilhelmina Fonds tin un puesto unda cu comunidad y comercio ta aprecia cu Wilhelmina Kanker Fonds ta aprecia e trabao cu nan ta bin ta desplegando.

Sra. Prins di Wilhelmina Kanker Fonds ta haci un yamado na comunidad pa nan bin haci un bishita na e restaurant, unda cu comunidad por ta sigur, cu un parti di e benta lo bay den forma di donacion pa e fondo, cual ta algo cu nan mester di dje.