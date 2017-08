Authentic Leadership ta un curso pa forma e miho lidernan

Stichting Fundacion Lotto pa Deporte hunto cu Minister di Deporte Dr. Alex Schwengle a inicia un proyecto, cu ta andando pa un par di tempo caba. Presidente di Stichting Fundacion Lotto pa Deporte, Sr. Di-Stefano Wernet RA, a expresa cu deporte a drenta den un siglo di liderazgo. Lotto den cooperacion cu PWC Advisory, Nyenrode Business University di Hulanda & Dr. Bob Heere di Universidad di South Carolina na Merca a bini cu un proyecto di liderazgo pa fortifica e maneho den deporte. Tur esaki ta banda e documento di vision 2017-2027 cu nos Ministro di Deporte a traha. Tambe den e plan integral aki nos Ministro di Deporte a bin cu un Codigo di Governance (bon maneho & bon supervision).

Algun siman atras a tuma luga un curso di “Situational Leadership” y despues a bin cu “Change Leadership”. E di tres cu a wordo tene awor ta di “Authentic Leadership”. Cu esaki Lotto ta sigui inverti den e desaroyo di directivanan di deporte.

No solamente nan kier cambia bida di atletanan, pero tambe cambia bida di directivanan, lidernan y duna nan sosten den practica. Esunnan cu a presenta tabata mas o menos 30 persona, pero Lotto lo kier haci esaki pa mas dirigente nan den deporte. Nan a cuminsa cu un proyecto piloto, di cual a invita cierto lider den e rango di deporte pa participa. Sin liderazgo no tin direccion, sin direccion no por realisa na un manera efectivo metanan den deporte.

Profesor Bas W. Blekkingh di Nyenrode Business University di Hulanda a facilita e curso. Lo continua cu e proyecto aki den luna di September, unda cu lo trata e parti di “Emotional Leadership” y den oktober un workshop lo keda duna pa Dr. Bob Heere di Universidad di South Carolina. E lo trata e parti di Sport Community na Aruba. Banda di esey Dr. Bob Heere ta haciendo un investigacion cientifico riba tereno di deporte na Aruba pa facilita data pa por tuma decision nan corecto, solido & balansa.

Den luna di November lo tin e clausura cu Masterclass di PWC, cual tambe ta riba leadership. Den tur organisacion mester lider y den deporte tambe. P’esey Lotto ta inverti y esaki ta bira posibel pa motibo cu a renegocia cu Canadian Bank Note e contracto di 2011, cu a dura mas cu 1 aña. E aña aki dia 6 di Januari a logra firma un cambio di contract y pa cu esaki Presidente di Lotto y directiva ta hopi agradecido cu Ministro di Deporte. Pasobra sin e aportacion di Ministro di Deporte nan no lo a logra asina leu, unda cu a logra haya mas cen y esey a pone cu Lotto por inverti mas den deporte. Awor mester bini cu e Ley di Catochi pa duna Lotto mas forsa financiero den un mercado di fair play.

Arubaanse Voetbal Bond tabata presente na e curso aki, den persona di President di e federacion Ing. Richard Dijkhoff. E curso tabata interesante pasobra nan a haya diferente tip cu por aplica den nan funcion, manera cu e ta dirigi AVB. Den un organisacion ta consisti varios club, varios dirigente y e ta duna un persona e toolnan necesario pa aplica den nan trabou diario. AVB ta gradici Lotto pa duna nan e oportunidad di participa den e tipo di curso asina aki.

Na Aruba mester di lidernan, sea un persona ta nace of no, pero na caminda mester di diferente tool pa haci’e miho. Siguiendo e cursonan ta duna e president di AVB mas confiansa y mas tool pa aplica pa por yega na e meta cu nan tin. E directiva di AVB ta consisti di 9 persona, cual ta 9 diferente caracter y e tipnan aki ta yuda su persona pa por compronde e otronan. Tambe ta yud’e pa nan tur por yega mesun caminda pa asina haci cosnan grandi pa futbol.

Aparte di duna les na universidad, Profesor Bas Blekkingh tin su mesun compania di Authentiek leiderschap y tabata inventa pa duna e curso di “Authentic Leadership”. E universidad tin programanan di leadership y hunto cu PWC Advisory, unda cu nan a bini hunto pa asina duna e curso aki. Profesor Blekkingh a keda encanta cu e grupo, pasobra nan no conoce otro pero nan tabata habri pa siña mas. Tambe nan a haci hopi cos, unda cu nan a trata e parti cu cada organisacion, cada grupo y individual tin hopi potencial den nan desempeño. Tambe nan a haya sa cua ta e leynan cu tin y con pa saca e potencial scondi. A puntra e grupo kico ta wanta nan pa saca e potencial cu nan tin. Nan a traha hunto y durante e curso nan a yega na e leynan. E topiconan tabata pa yuda tur esunnan cu tabata presente, cual nan a haya esaki uno bon. E grupo tabata entusiasma, nan a interactua bon cu otro, e profesor a duna di conoce.