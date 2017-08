Aunke tempran AVP a yega Censo cu un masa gigante

Ya for di tempran simpatisante y candidatonan di partido AVP a reuni riba veld di Cricket y for di eynan nan a sali cu un masa gigantesco den Wilhelminastraat, direccion pa Censo, caminda cu nan lider, Mike Eman a entrega nan lista di partido. Na un manera festivo, e simpatisantenan a sa di compaña nan candidato preferi, bao di ritmo di musica di soca y tambe riba brommer of trike y tambe riba trailer, unda cu manera cu e partido anterior a caba di entrega su rekisitonan, den gritonan di apoyo y cu nan Tshirt berde, a warda riba nan riba Plaza Padu.

Minister Mike de Meza durante su marcha pa Censo a expresa cu tur cos a bay sumamente bon. San Nicolas, sigui pa e demas districtonan, Savaneta, Santa Cruz, Noord, Paradera, Rancho, tur caminda a yega manera un ola berde y a brinda nan apoyo masivo pa e partido, mirando e trabaonan cu nan a haci.

Minister Benny Sevinger tambe tabata den e multitud y a splica cu e recepcion di parti di pueblo tabata tuno sumamente bon. Pueblo a bisti na berde pasobra nan sa cu dia 22 di September, e victoria lo ta masal.

Nan tin un lista completo y cla pa goberna e proximo Gobierno.

Segun prome minister, awe e 15 asientonan tabata riba caya. E trabao ta awo pa percura pa dia 22 di September tur hende yega urna electoral, pasobra nunca antes den historia politico di Aruba, asina un masa a compaña un partido pa entrega un lista, segun lider di AVP mes a indica. Esaki ta indica cu e trabao cu e Gobierno a haci durante ocho aña ta wordo respalda en grandi pa pueblo y ta un indicacion con e pueblo Arubano a responde riba e lista nobo di partido AVP.

E proceso di traha e lista, ta uno cu tin pa basta aña unda cu e lider di partido ta wordo conseha door di un comision y ta acumula e lista hunto. Tin deliberacionnan cu e candidatonan y cierto momento ta yega na un concepto di un lista y esaki ta wordo presenta na partijraad. Si tin necesidad pa haci un taboelering, caminda cada candidato ta traha un lista y e ta wordo getabouleerd, e ora ta haci esey. Y si partijraad aproba loke a pasa diahuebs, na momento despues di algun cambio chikito, partijraad a aproba e lista y asina diabierna por a entrega e lista, respalda pa e organonan oficial di partido.

AVP tabata e ultimo partido pa entrega su lista y oficialmente, manera ley ta stipula, ta forma parti di eleccion 2017.