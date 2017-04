Aunke a recolecta firma pa cera dump nada no a wordo haci

Keto bay e barionan cerca di dump ta keda un problema y a yega asina leu cu Stichting Parkietenbos Aruba a haya 3000 mil firma pa cera dump pero te cu awe nada segun Sra. Marjorie Vermeer.

No a bin cu ningun cambio, y por bisa cu dump a sigui crece, e situacion ta pio. Awo a para bira cu ora di grita, niun hende ta tende, niun hende ta skucha. Ta hopi aña a forma gruponan, nan a papia cu tur instancia, a papia cu e gobiernonan y esun actual tambe. Stichting Parkietenbos mes a papia cu gobierno y nan a bin cu solucion, cual ta e sistema di waste management, cual ta un di 5 strea. Pero te cu awo, no a tende nada mas. E fundacion a recolecta 3 mil firma, y e pueblo di Parkietbos a exigi pa cera dump.

A bin cu un plan di accion, cu pa 31 di December 2016, dump lo mester a cera. Stichting Parkietenbos lo a bin cu autonan grandi, ponenan dilanti, y e wega a caba pa laga sa cu no tuma mas sushi di full Aruba, na un luga cu ta pesta y cu no tin niun maneho p’e. Pero esey no a resulta, ya cu prome cu esey, a bin varios reunionnan, unda cu a calma cos, a bin cu hopi promesa y ideanan, pero nada ainda. Y e fundacion ta hopi tristo, hopi desilusiona, paso ora cu biento bira, ta haya cu mester saca e grandinan, e chikitinnan, hibanan otro caminda. Tin casonan di cancer, segun Sra. Vermeer, y ta papia tocante cosnan cu e ta na altura di nan. Parkietenbos ta manera un pueblo maldiciona, compara cu e dump ilegal, unda cu a bin asina hopi reaccion, den medionan di prensa, riba rednan social, unda ta haya scolnan, sanidad, tur grupo di medio ambiente, ta critica, incluyendo Sr. Greg Peterson, caminda cu el a bisa cu esey ta un situacion inhumano, hende no por biba den stof, den mondi, den huma malo y esey ta algo cu no mester pasa mas. Sinembargo, e habitantenan di Parkietenbos, cu ta bibando pa añanan largo caba den e situacion ey, niun hende ta worry.

Segun Sra. Vermeer, ta parce cu nan ta wordo discrimina, nan salud no ta conta, aire puro pa e habitantenan ta un luho. Nan a yega di trece tur sistema dilanti, cu potret, nan a bay Hulanda, nan a bay Tweede Kamer, nan a hiba tur e rapport, nan a papia cu Ley di Medio AMbiente, cu Sr. Boekhoudt, di parti gobierno. Tur e leynan a wordo entrega, pero nan tin hopi tempo pega na Dienst Juridische Zaken cu no tin tempo pa nan wordo revisa.

Si e dia di mañan, cualkier organisacion tuma dump over, y si e faya, e habitantenan no por bay niun caminda, paso nan no por bay niun caminda pa reclama nan derechonan, nan derecho fundamental pa aire puro. Tin un caso cu Sr. Carlos Jacobs, a hiba EcoTech dilanti, cu e mester a laga su cas tur cos atras, ya cu su yiu a bira malo y a keda comproba cu ta door di e desperdicio.

E sushi di hospital, di e refineria, e slutch, e afval di sushi humano, tur esakinan ta wordo tira ariba e dump di Parkietenbos. E idea ta, segun Sra. Vermeer, tur pais na mundo, tin problema di desperdicio, pero ta e boluntad of, aunke cu e no ta kere, cu e politiconan, no sa kico ta pasando, den e caso aki Sr. Mike Eman, Prome Minister. Prome Minister ta un persona cu ta bezig cu e proyecto green, y e ta admir’e, pero e no ta compronde dicon e pueblo lubida aki, tur e promesanan, cual nan ta, nan mester di un fecha. Nada ta pasando. E mesun cos ta siguiendo, nan ta papia di gas, ecogas, y si esey a bay door, e habitantenan no sa.

Kisas ta falta di informacion, segun Sra. Marjorie Vermeer y nan no ta hayando niun sorto di contesta mas for di e departamentonan concerni.