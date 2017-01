Aunke mercado Venezolano a cay drasticamente turismo di otro mercadonan a keda stabiel durante 2016

Durante aña 2016 Aruba a demostra di por mantene un mercado di turismo stabil apesar di retonan cu a presenta durante e aña. 2016 a cuminsa unda Merca a experencia un winter suave, specialmente den e region cu tradicionalmente ta representa e mercado principal pa e region Caribense. Menos hende a biaha for di e parti Noreste di Merca durante ‘high season’ basicamente. Eleccionnan electoral, y cautela den gasto di parti di e Mercado mericano tambe mester tene presente. Venezuela ta e di dos mercado turistico mas importante pa Aruba y, aunke cu tabata sa cu parti di e mercado aki lo cai, no por a premira na ki momento. 2016 a conoce e caida aki, cu eliminacion di esnan cu tabata biaha pa ricibi acceso na e dollar Mericano primordialmente. A.T.A. a bin ta pone enfasis riba e fenomeno di Venezuela y e mercado cambiabel aki pa basta tempo. E mercado a bin ta ‘normalisa’, desde eliminacion di fluho di bishitante cu aunke ta categorisa como turista, no ta turista tradicional. No obstante reduccion di e mercado Venezolano, Aruba su turismo a permance relativamente stabil. Esaki ta debi na mercadonan manera Merca y tambe otro mercadonan den Latino America y Europa. E stabilidad ta entre otro danki tambe na Aruba su strategia pa activa Merca na un manera mas fuerte.

Si compara e fluho di bishitantenan den 2015 cu esun den 2016, por nota un reduccion di 10% di bishitante den su totalidad. Si exclui e mercado fragil Venezolano di e analisis, por mira cu nos turismo a crece cu 2.2% di bishitante, un aumento di 18,809 bishitante adicional.

Turismo ‘stay-over’: Januari – December 2016

E fluho di turismo cu ta procedente for di e continente Norte Americano a subi cu 0.8% den 2016 compara cu e aña anterior. Merca a subi cu 1.2%, mientras Canada a baha cu 4.8%. E continente Norte Americano a trece 670,824 bishitante cu ta representa un total di 60.9% di turismo 2016 pa nos isla.

Pa loke ta e continente Latino Americano, esaki a conoce un reduccion di 30.9%. Esaki debi na problemanan economico y politico na Venezuela, un mercado cu a baha cu 40.4% na 2016. Esaki tambe ta conta pa Brazil cu a conoce un reduccion di 36.0%. E impacto di crisis pa cu e mercado Venezolano riba nos turismo a wordo parcialmente absorbi danki na e crecemento di Colombia cu a subi cu 39.7%, sigui pa Argentina cu un crecemento di 21.4%. Den 2016, nos a ricibi un total di 302,009 bishitante cu ta procedente for di Latino America, cual ta representa 27.4% di nos turismo durante 2016 compara cu 35.7% den 2015.

Aruba a nota un crecemento di 7.6% pa cu mercado Europeo den 2016 ora compara cu e aña anterior. Asina aki, nos por a yama bonbini na un total di 86,743 bishitante pa nos isla den 2016, compara cu 80,590 bishitante den 2015. E mercado Hulandes a subi cu 2.0% den 2016 compara cu 2015, mientras Reinonan Uni (UK) a aumenta cu 49.8%.

Turismo crucero

Durante 2016 un total di 656,043 pasahero crucero a bishita nos isla, cual ta representa un crecemento di 8.1% compara cu 2015. Nos haf a yama bonbini na un total di 307 barconan durante 2016, esaki ta un aumento di 4.1% compara cu 2015. Remarcabel pa e delaster dos lunanan di 2016 ta e varios ‘first calls’ cu nos a ricibi. Asina Aruba a ricibi pa prome biaha e cruceronan Carnival Magic (16 di November), TUI Discovery (22 di November), Carnival Vista (22 di November) y Mein Schiff 5 (30 di November) Seven Seas Explorer (07 di December), y Koningsdam (11 di December).

Turismo en general: Mercado Mericano stabil y promotedor

Fuera di e retonan anteriormente menciona y un reduccion di capacidad aereo pa Aruba for di Merca den 2016, Aruba a nota un crecemento di 1.2% compara cu 2015 pa cu turismo Mericano. A sa di mantene e crecemento fuerte den 2015 (+8.0%) y a sa di sigui crece e Mercado. Fuera di factornan ya menciona, e virus di ZIKA cu a wordo registra den region di Caribe, incluyendo Aruba tambe, na 2016, aunke cu ta dificil pa midi e impacto di cuanto turista a opta pa no bishita Caribe, ta algo cu tambe mester remarca ora ta papia di 2016. Segun hoteleronan, e impacto no lo tabata mucho, pero si tawatin cancelacionnan di ‘group business’.

Cu campañanan nobo digital y tradicional dirigi na mercadonan principal Mericano, nos por nota cu e mercadonan a permanece stabil y hasta a mustra desaroyonan faborabel. Nos mercado principal, cu ta e estado di New York a crece cu un 3.8% durante 2016. Esaki tambe ta conta pa Massachusets (+2.8%), New Jersey (+4.9%), Pennsylvania (+1.6%), Florida (+2.1%) y Connecticut (+1.7%).

Aruba a inverti fondonan adicional durante di aña 2016 den e mercado Mericano y ta anticipa un 2017 cu mas bishitante di nos mercado principal. Esaki ta meta cardinal pa asina por logra crecemento di nos turismo total pa 2017, un aña unda A.T.A. ta proyecta cu ainda lo mira bahada den cierto lunanan for di e mercado di Venezuela. Pero un aña unda A.T.A. kier mira esaki completamente contraresta pa medio di crecemento di otro mercadonan. Claro cu e mercado cu mas volume pa nos, esta Merca mester hunga un papel clave den esaki. Como meta A.T.A. a stipula un crecemento di 5% for di Merca pa aña 2017. Airlift fuerte ta forma parti di e base pa por logra esaki. Asina por indica cu airlift for di Merca ta mustra crecemento di 9.5% durante prome kwartaal di aña 2017.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a reduci cu 4.6% den 2016 compara cu 2015. Esaki den cifra ta US$ 228.62 na 2016 compara cu US$ 239.64 na 2015. E ganashi pa camber, e asina yama RevPAR a reduci cu 2.6%,di US$ 186.83 na 2015 pa US$ 182.03 na 2016. Durante 2016, e percentage di camber ocupa pa anochi a aumenta cu 1.6 punto, di 78% durante 2015 pa 79.6% den 2016. Por nota cu Aruba a compete riba nivel di prijs pa acomodacion tambe den 2016, unda cu a sa asina di incrementa volumen di bishitante, aunke mester a sacrifice rendimento pa camber.

Economia / CBA

Di acuerdo cu Banco Central cu cifranan di ‘Tourism Receipts’, te cu e di tercer kwartaal di 2016, por mira un desaroyo stabil (-0.03%) pa cu e ‘Tourism Receipts’ compara cu e mesun temporada na 2015. No obstante e caida di cantidad di bishitante, fluho di entrada a keda stabil.

No obstante e retonan cu 2016 a trece cu ne manera e Zika virus, eleccion presidencial y winter suave na Merca, caida di mercadonan manera Venezuela, Brazil, y Canada, Aruba a demonstra di por mantene un mercado di turismo stabil. Manera varios den e industria a indica na varios ocacion e aña 2016 tabata uno dificil pa a mira crecemento y a remarca na varios occasion; “flat is the new normal”. Pa Aruba e factor unico cu ta afecta nos destinacion mas ainda y no ta afecta otro of ta afectanan hopi menos, ta e caida di Venezuela, cu tabata un reto adicional pa Aruba compara cu otronan na 2016. Mester nota tambe cu Aruba y otronan ta reporta cifra a base di formula di UNWTO, unda ta inclui tur bishitante incluyendo esunan di Venezuela mas cu claro, den e total. E bishitantenan procedente di Venezuela na 2015 a eleva e cifranan significantemente pa Aruba, y e aña 2016 esakinan a impacta e resultadonan negativamente. A.T.A. a amplia riba e mercado aki extensamente na varios ocacion. Pa e aña 2017 ta premira crecemento den turismo specialmente for di Merca.