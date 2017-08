Aumento di salario minimo ta un sorpresa pa ATIA

Gobierno di Aruba a aumenta e salario minimo cu efecto retroactivo te cu 1 di Augustus. Pero esaki a coy como sorpresa pa ATIA, nan no a wordo informa di e aumento aki. Sr. Ronald van Trigt ta amplia.

Segun Sr. van Trigt, consecuentemente nan no tabata tin e tempo pa investiga of e tempo pa investiga e efecto cu esaki tin den nos economia. ATIA aworaki lo bay papia cu su miembronan, aunke e prome reaccionnan tabata fuerte. Pero ATIA sigur sigur ta desaproba e manera cu esaki a wordo introduci, un manera abrupto, no tabata tin comunicacion, no tabata tin dialogo con e aumento aki a tuma luga.

Normalmente ATIA ta forma parti di Social Economische Raad (SER) cu ta un organisacion cu hopi biaha cu ta wordo pidi pa duna conseho prome cu salario minimo wordo aumenta. Tin cierto instancianan cu ta duna advies na gobierno, pero gobierno naturalmente gobierno por tene esaki na cuenta of no. Semper tabata tin e proceso aki y di locual Sr. van Trigt por a compronde cu for di Februari caba gobierno tabata bezig cu instancianan manera SER pa evalua un aumento, pero esey no ta kita afo cu no a bay den niun dialogo cu comercio y comercio no a wordo informa di e resultado di esaki oficialmente. Pa ATIA e ta un manera di introduci cu ta asombranan. Nan a haya sa di e aumento, mescos cu tur otro hende, pa medio di prensa cu pa fin di luna aki, hopi comerciante mester ahusta e salario.

E prome reaccion di comercio mes tabata di con el a wordo introduci y e reaccion caminda comercio a bisa cu Aruba ta caro pa comerciante, nan no ta wak inmediatamente cu haci negoshi na Aruba ta birando mas barata. Pero al contrario, awo ta tuma un accion asina sin ningun tipo di dialogo.

ATIA semper ta preocupa cu cualkier ahuste, y aunke nan no tin ningun cifra oficial, pero nan tin sospecho di cu tin un gran cantidad di ilegal trahando na Aruba. Cualkier ahuste cu mester tuma luga, mester sigura cu e comerciante cu si ta cumpli cu tur loke gobierno ta impone ariba dje, tin chance di sobrevivi. E miles di ilegalnan ta trahando na Aruba y ora gobierno introduci tipo di cosnan aki, nan mester introduci medidanan hopi fuerte pa wak e mercado unda tur ta competi, ta un mercado husto. Esey ta un cos cu mas y mas mester wordo introduci. Bo ta wak mas y mas hende ta pasa door di e luz oraño y ta bay busca opcionnan di pago mas barata pa sigui competi.

E aumento ta un hecho caba, pero semper prome cu bin cu esaki mester a bin cu’n dialogo. El a bin asina abrupto, cu nan no a haya chance di reuni cu e otro gremionan pa por wak di ki manera por forma un front pa wak con ta bay haci. ATIA di su banda, tin su papel di posicion ariba varios topico y lo bay presentanan den e simannan aki. Pero e aumento aki ta conta cu nan desaprobacion.

E hunta di directiva di ATIA lo mester bin hunto ainda e siman aki pa nan fiha nan posicion pa sa kico exactamente kico nan mester haci. Nan lo bay sondea cerca e otro organisacionnan cu ta representa comercio tambe, pa wak con nan reaccion ta bay ta, segun Sr. Roland van Trigt, presidente di ATIA.