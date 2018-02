Aumento di salario minimo lo habri caminda pa ilegalnan wordo contrata

Sr Ronald van Trigt, presidente di Aruba Trade & Industry Association (ATIA) a expresa cu den berdad e salario minimo y e bestaansminimum no ta igual. E informacion tocante bestaansmimum no ta conoci aki na Aruba. E ta splica.

Nan ta sinti cu si bay aumenta e salario minimo, esaki por tin consecuencia cu e hendenan ta bay haci mas uzo di e personanan indocumenta, cu no ta aportando cu nada na caha di Gobierno. ATIA ta sali for di un cifra di 6 mil persona indocumenta na Aruba, aunke cu nan ta kere cu e ta mas grandi.

Director di ATIA tambe a bisa cu tin mester di mayor informacion riba bestaansminimun, pasobra segun informacion conoci, famia lo por consisti di entre 2 of 3 persona cu ta biba den un cas y cu ta traha, pero tin e constelacion di mas analisis y informacion riba esaki mas conoci den e cifranan di Hulanda cu di Aruba, unda cu nan lo stipula cu 1 of 2 hende so ta trata y biba den un cas akinan na Aruba.

Mester tin den consideracion riba esaki cu Aruba lo tin un nivel di bida hopi caro, y cu no ta un pais barata pa biba, pa cual ta importante pa realisa e nivel pa yega mas cerca posibel. Pa comercion, mas hende traha ta mas miho pa comercio. Pesey e enfasis ariba ilegalnan cu tin ariba nos isla. Cuanto barco no ta yega tur dia na nos beachnan, sin cu nos sa cuanto ta e hendenan cu ta logra drenta den forma ilegal.

E situacion aki no lo por wordo soluciona den un dia, Sr Ronald Van Trigt di ATIA ta consciente di esaki, cu lo ta hopi dificil pa stop den su totalidad e entrada di hende ilegal. Pero e ta un punto cu tin mester pa resolve pasobra tanten lo tin e situacion aki, un cu hende cu no ta contribui riba economia ni pago di impuesto, lo bin cobra un 2100 florin, na un cierto momento bo por haya hende cu ta haci’e mesun trabou pa 1600 fls, anto e ora e economia lo keda sufri un efecto todo lo contrario pa un bon economia por funciona.

Actualmente na Aruba lo mester crea e condicionnan necesario den sector economico pa influencia e level playing field, pero tambe e problemanan social cu nos tin pa bay atende nan conhuntamente cu un pakete unda lo por eleva nos nivel di bida den e parti economico pero tambe e parti social, asina Presidente di ATIA, Sr Ronald Van Trigt a finaliza bisando.

Comments

comments