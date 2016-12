Aumento di e limite di salario segun e Ordenansa Laboral 2013

Ta anuncia aumento di e limite di salario pa aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 entrante 1 di Januari 2017.

E Ordenansa Laboral 2013 ta e ley cu ta regla e condicionnan di trabou manera entre otro e oranan maximo cu por traha pa dia of pa siman, dianan di sosiego, pago di overtime y pago di dianan di fiesta. E Ordenansa Laboral 2013 no ta aplicabel pa tur trahado pero ta conta solamente pa e trahadornan cu ta cay bou di e limite di salario.

Actualmente e limite di salario aki ta Awg. 3690.72 pa luna (2.2 x e salario minimo di

Awg. 1677,60 pa luna) of Awg. 44.288,64 pa aña. Entrante 1 Januari 2017 e factor cu ta acopla e limite di salario di e Ordenansa Laboral 2013 cu e salario minimo ta subi di 2.2 pa 2.3.

Esaki ta encera cu e limite di salario nobo di e Ordenansa Laboral 2013 lo bira:

Awg. 1.677, 60 x 2.3= Afl. 3.858,48 pa luna of Awg. 46.301,76 pa aña entrante

1 di Januari 2017. Tur trahado cu ta gana e salario aki of menos lo cay entrante prome di Januari 2017 bou di proteccion di e Ordenansa Laboral 2013 y tin derecho riba tur e condicionnan di trabou stipula den e ley aki.

Ta pidi tur doño di trabou pa tene bon cuenta cu aumento aki cu ta drenta na vigor prome di Januari 2017.

Director, Staf y Personal di Departamento di Labor y Investigacion ta desea pueblo henter un feliz Pasco y un prospero Aña Nobo.